Крутой дерзко обвинил Лайму Вайкуле в своих проблемах

Игорь Крутой / 4eva.ru

Игорь Крутой посетовал, что Лайма Вайкуле после его ухода из Европы, устроила свой фестиваль Рандеву в то же время, что и раньше была Новая Волна, которая самоизгналась в Россию после того, как Путин оккупировал Крым и напал на Донбасс. Об этом он поведал российскому изданию АИФ.

По мнению Крутого, Новая волна не может вернуться в Юрмалу именно из-за фестиваля Лаймы - Рандеву. Хотя, сравнивать эти фестивали совершенно бессмысленно - они в совершенно разных категориях.

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"Лайма лукавит. В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Борисович Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы Новая волна вернулась в Юрмалу. После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить Новую волну в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти Новая волна, Лайма делает свой фестиваль Рандеву, показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живёт по своей совести", -заявил Крутой.

Он также считает, что Лайма поступила "не по понятиям".

"У меня после этого был с ней разговор тет-а-тет. Я ей сказал тогда, что мне бывший тесть Баскова, господин Шпигель, предложил полмиллиона евро за то, чтобы я отдал любую свою старую песню какому-то певцу (который являлся новым проектом Шпигеля). Он это делал назло Баскову. 500 тысяч евро — это огромные деньги. Но я ему сказал: "А как же я буду после этого смотреть в глаза Коле?", - вспомнил Крутой.

А потом заявил, что Лайма, якобы сказала ему: "Ну ты это ты, а я это я".

При этом директор Лаймы Вайкуле уже прокомментировал заявление Крутого - У них с Лаймой не было конфликтов, просто Новая Волна ушла из Юрмалы, а Рандеву пришла.

Напомним, в начале августа Лайма Вайкуле устроила свой фестиваль в Украине.