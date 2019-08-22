"Попец": Никитюк заинтриговала ярким фото

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк опубликовала фото на природе, но вызвала бурные обсуждения свой внешности, так как случайно акцентировала внимание на самой приметной части тела.

Леся Никитюк опубликовала в сети фото на возе, вероятно, в ожидании вызваления своей ЛеМаршрутки, но внимание поклонников приковала к себе самая яркая часть снимка.

"Mood... Настроение - жопа", - написала Никитюк, добавив тени Лемаршрутка и Полтава.

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Леся Никитюк / Instagram

"Настроение: жопа", "Жопа красивая", "Жопа клас, и настроение клас", "Ну..., не жопа, а в поле симпатичная попа", "Жопа клас", "Попец", "Взгляд тигрицы сердце львицы", "Персік", - пишут в комментариях.

Также поклонники интересовались, вытянули ль коллеги Никитюк маршрутку из ямы, передавали привет, и признавались в любви.

Ранее Оля Бузова поделилась интимными снимками, на которых засветила лишние сантиметры тела.