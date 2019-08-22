"Попец": Никитюк заинтриговала ярким фото

Леся Никитюк поделилась ярким фото, которое оказалось очень неоднозначно пикантным, и поклонники обратили внимание на самую сочную часть тела Никитюк.
Леся Никитюк опубликовала фото на природе, но вызвала бурные обсуждения свой внешности, так как случайно акцентировала внимание на самой приметной части тела.
Леся Никитюк опубликовала в сети фото на возе, вероятно, в ожидании вызваления своей ЛеМаршрутки, но внимание поклонников приковала к себе самая яркая часть снимка.
"Mood... Настроение - жопа", - написала Никитюк, добавив тени Лемаршрутка и Полтава.
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"Настроение: жопа", "Жопа красивая", "Жопа клас, и настроение клас", "Ну..., не жопа, а в поле симпатичная попа", "Жопа клас", "Попец", "Взгляд тигрицы сердце львицы", "Персік", - пишут в комментариях.
Также поклонники интересовались, вытянули ль коллеги Никитюк маршрутку из ямы, передавали привет, и признавались в любви.
Ранее Оля Бузова поделилась интимными снимками, на которых засветила лишние сантиметры тела.