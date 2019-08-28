Ведущей Новой Волны Кудрявцевой вызвали скорую помощь

Знаменитая телеведущая Валерия Кудрявцева, которая в 2019 году еще и получила возможность вести Новую Волну, резко стала чувствовать себя плохо.
Телеведущей Валери Кудрявуевой стало плохо в одном из ресторанов, где Муз-ТВ дружным коллективом отмечали день рождения звезды канала — ведущего шоу Отпуск без путевки Андрея Разыграева.
Кудрявцевой срочно вызвали скорую, пишет телеграм-канал super.
"Давление скакнуло от жары" — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Пока медики были в пути, первую помощь Лере оказал гендир канала Арман Давлетяров. По свидетельствам очевидцев, Давлетяров провел с Лерой настоящий сеанс психологической помощи во избежании развития панической атаки, которая охватила Леру из-за резкого ухудшения самочувствия.
В конце вечера Кудрявцева называла Армана своим спасителем и принимала рекомендации по тому, как спасаться от перепадов погоды. Уже к вечеру она полностью пришла в себя и уже на следующий день блистала на сцене Новой волны.
Ранее дочка организатора Новой Волны Игоря Крутого Виктория продемонстрировала пышный бюст в откровенном наряде.