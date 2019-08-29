Танці з зірками 2019: Олег Винник заменит на танцах знаменитость

Танці з зірками 2019: Олег Винник / пресс-служба

Звездный певец Олег Винник, который растопил сердце всем одиноким волчицам, согласился стать ведущим на одном из выпусков шоу Танці з зірками 2019.

Знаменитый певец Олег Винник, который стал кумиром почти что всех женщин Украины, внезапно появится не на традиционном Х-Фактора, а на Танцах со звездами на 1+1.

Причем Винник станет шикарным ведущим балкона, заменив Ласточкина с первого выпуска. Теперь минимум 50% участников будут с трепетом подниматься по лестнице к ведущему балкона.

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"Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно", - прокомментировал он свое участие.

Главным сюрпризом для поклонниц Олега Винника станет его выступление. Артист споет трогательную песню Роксолана". А вот продемонстрирует ли он танцевальные "па" остается интригой.



Танці з зірками 2019: Олег Винник придет на шоу / пресс-служба

Увидеть своего любимого артиста, а также других ярких звезд, можно будет уже в это воскресенье в 21:00 на канале 1+1. Второй выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 также можно будет посмотреть онлайн на сайте Главред.