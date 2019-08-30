Терминатор 6: новый трейлер, сюжет и актеры фильма

Терминатор 6 Фатум: сюжет, актеры, трейлер / YouTube

Фильм Терминатор 6: Фатум, который еще переводят, как Темные судьбы выходит на экраны кино 1 ноября 2019. В нем сыграет не только Арнольд Шварценеггер - постаревшего Т-800, но и постаревшая Сара Коннор, которая к этому времени сама стала как терминатор.

В сети появился новый дублированный трейлер фильма Терминатор 6: Фатум, в котором снова спаситель из будущего должен оберегать ключевого человека в войне с ИИ.

Ролик подробнее рассказывает о героине Маккензи Дэвис. Она - не робот, а усовершенствованный человек из будущего. Ее отправили в прошлое, чтобы спасти девушку, роль которой играет Наталья Рейес.

Терминатор 6: Фатум сюжет

Сюжет фильма продолжает историю, которая произошла в фильме Терминатор-2: Судный день, когда Т-800 уничтожил Т-1000 и спас Джона Коннора от неминуемой гибели.

Терминатор 6 Фатум: новый терминатор непобедим / YouTube

Теперь его мама Сара Коннор сама стала круче терминаторов, но стыкается с новой гостьей из будущего - героиней Маккензи Дэвис Грейс, которая должна спасать Дани Рамос. Поскольку Скайнет был уничтожен, то в будущем Сопротивление борется с ИИ Легионом, который отправляет в прошлое робота, который может делиться на 2 боевые единицы, и который частично состоит из "жидкого металла".

Как теперь новая команда спасет мир - узнаем лишь с премьерой фильма.

Терминатор 6: Фатум Актеры

Терминатор 6 Фатум / YouTube

В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.

Терминатор 6: фатум смотреть онлайн дублированный русский трейлер:

Премьера Терминатор: Фатум назначена на 1 ноября 2019.

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