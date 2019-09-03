Х-Фактор 2019: Шурову причинили боль в новом сезоне

Х-Фатор 2019: Дмитрий Шуров признался, что его расстоило/ СТБ

Музыкант и певец Дмитрий Шуров, который является судьей Х-Фактора уже несколько лет, откровенно рассказал о роли Х-Фактора в своей семье и о том, как проект влияет на его эмоции.

Дмитрий Шуров признался, что кастинги делают ему больно, и связано это с тем, какие люди приходят на прослушивание. Об этом он поведал в интервью телеканалу.

"Я не могу сказать "да", когда не вижу в человеке Х-фактор. Это иногда бывает достаточно больно, потому что у человека бывают разные обстоятельства", - признался Pianoбой.

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Шурова очень расстраивает, когда ему приходится отказывать людям, и это доводит их до слез. Однако, он признался, что скучает за невероятными ощущениями за судейским столом рядом со своими коллегами и талантами на сцене.

"Самая крутая фишка этого шоу в том, что иногда совершенно случайные в музыке люди включают внутри себя что-то невероятное, и на сцене полностью меняются. И вместе с тем — меняют и свою жизнь. Я скучаю по новым лицам, знакомствам, по постоянным изменениям, и не скучаю по тем ситуациям, когда мне приходилось доводить людей до слез. Но это — часть проекта", - говорит Шуров.

Х-Фактор 2019: на шоу вернулся Дмитрий Шуров / СТБ

Также Шуров признался, что было время, когда его сын Лев живо интересовался Х-Фактором, и часто приходил на прямые эфиры. Но когда у него поинтересовались, намерен ли тот прийти на Х-Фактор как участник, Pianoбой ответил отрицательно.

"У него свои взгляды, он хочет, чтобы его музыкальная карьера развивалась так, как он хочет. Поэтому, когда он будет готов — он, безусловно, придет. А пока он хочет чего-то другого", - сказал Дмитрий.

Также Шуров приоткрыл завесу таинственности вокруг 10 сезона Х-Фактора - пока что все идет прекрасно, и зрителей ожидают интересные эфиры.

"Пока полет нормальный. Круто, что рядом со мной за судейским столом такие интересные члены жюри, ведь я люблю женщин вообще, и конкретно этих двух фантастических артисток (Настю Каменских и Олю Полякову - прим.ред) за их непредсказуемость. А еще мне очень нравится то место, где я сегодня сижу. Я по-настоящему кайфую!", - объявил певец.

Ранее стало известно, что на кастинги Х-Фактора пришла звезда клипов группы Ленинград Мария Сотник, которая прогремела благодаря клипу "i_$uss".