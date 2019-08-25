Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинги

Х-Фактор 2019: певица из Ленинграда пришла на кастинги / СТБ

Новый 10 сезон Х-Фактора выходит уже осенью на СТБ, и создатели готовят массу сюрпризов для зрителей. Так, на прослушивание пришла знаменитая Мария Сотник, которая не просто поет для группы Ленинград (например, песня i_$uss), но и уже была когда-то на Х-факторе.

Марина Сотник решила вновь попробовать свои силы, и в этот раз намерена идти до конца, тем более, что у нее уже есть опыт выступлений не с последней во всем мире группой.

Напомним, что в прошлый раз на 8 сезоне она "вылетела" после тренировочного лагеря, не выдержав темп и нагрузку. В сети появилась часть ее интервью для кастингов Х-Фактора.

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Расскажите немного о себе:

"Мне 21 год. Окончила университет по специальности Режиссер кино и телевидения. Параллельно работаю актрисой. Из недавних работ — главная роль в клипе Ленинграда i_$uss, было несколько работ с Аланом Бадоевым. Также работала в кавер-группе, где пел Марк Савин. К сожалению, после шоу Марк покинул коллектив".

Что привело вас на кастинг Х-фактора?:

"Я уже пробовала свои силы в 8 сезоне проекта, можно сказать, что это возвращение. Это своего рода реванш — в прошлый раз мне не удалось закончить начатое. В 9 сезоне следила за участием Марка Савина и вдохновлялась его успехами".

На что вы готовы ради победы в проекте?:

"Спеть рок-оперу — без проблем. Не спать ночами — конечно. Все, что нужно, в рамках человечности и каких-то адекватных вещей".

Ленинград i_$uss смотреть онлайн клип:

Как прошли кастинги с Марией Сотник получится узнать уже в сентябре, когда выходит первый выпуск шоу Х-Фактор.

Напомним, что несмотря на представленный изначально список судей, они будут меняться - на шоу появились и Дмитрий Шуров и Игорь Кондратюк, которые показали настоящий мастер-клас для участников.