Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинги

Судьи Х-Фактора были шокированы, когда на кастинги к ним пришла не кто-либо, а певица Мария Сотник, которая недавно исполнила i_$uss для группы Ленинград.
Новый 10 сезон Х-Фактора выходит уже осенью на СТБ, и создатели готовят массу сюрпризов для зрителей. Так, на прослушивание пришла знаменитая Мария Сотник, которая не просто поет для группы Ленинград (например, песня i_$uss), но и уже была когда-то на Х-факторе.
Марина Сотник решила вновь попробовать свои силы, и в этот раз намерена идти до конца, тем более, что у нее уже есть опыт выступлений не с последней во всем мире группой.
Напомним, что в прошлый раз на 8 сезоне она "вылетела" после тренировочного лагеря, не выдержав темп и нагрузку. В сети появилась часть ее интервью для кастингов Х-Фактора.
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Расскажите немного о себе:
"Мне 21 год. Окончила университет по специальности Режиссер кино и телевидения. Параллельно работаю актрисой. Из недавних работ — главная роль в клипе Ленинграда i_$uss, было несколько работ с Аланом Бадоевым. Также работала в кавер-группе, где пел Марк Савин. К сожалению, после шоу Марк покинул коллектив".
Что привело вас на кастинг Х-фактора?:
"Я уже пробовала свои силы в 8 сезоне проекта, можно сказать, что это возвращение. Это своего рода реванш — в прошлый раз мне не удалось закончить начатое. В 9 сезоне следила за участием Марка Савина и вдохновлялась его успехами".
На что вы готовы ради победы в проекте?:
"Спеть рок-оперу — без проблем. Не спать ночами — конечно. Все, что нужно, в рамках человечности и каких-то адекватных вещей".
Ленинград i_$uss смотреть онлайн клип:
Как прошли кастинги с Марией Сотник получится узнать уже в сентябре, когда выходит первый выпуск шоу Х-Фактор.
Напомним, что несмотря на представленный изначально список судей, они будут меняться - на шоу появились и Дмитрий Шуров и Игорь Кондратюк, которые показали настоящий мастер-клас для участников.