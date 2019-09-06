Джанабаева рассказала о разрыве с Меладзе

Джанабаева больше не сотрудничает с Константином Меладзе / Фото: Instagram/Альбина Джанабаева

Российская певица Альбина Джанабаева заявила о прекращении сотрудничества с продюсером Константином Меладзе — братом ее супруга Валерия Меладзе, а также о завершении работы с группой Виа Гра, солисткой которой она ранее была.

"Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе Безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018 года все, что происходило со мной- песни Спасибо, сердце, Хочешь, ремейк Самба белого мотылька, День и ночь, Такая, как есть, а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, - это сотрудничество с менеджмент-компанией Голденлук", - написала знаменитость в Instagram.

По словам Джанабаевой, в Виа Гре она получила ценный опыт, который стал фундаментом для ее дальнейшей сольной карьеры. Певица заявила, что она не только приобрела важные знакомства и связи, но и смогла увидеть себя с неожиданной стороны.

Напомним, супруга поп-певца Валерия Меладзе впервые рассказала подробности их романа.

Ранее Меладзе и Джанбаева впервые вывели в свет своего 4-летнего сына.