Джанабаева в коротком платье и колготах "завела" фанатов: опубликовано видео

Альбина Джанабаева / Instagram

Альбина Джанабаева, экс-участница герлз-бенда "Виа Гра" и супруга поп-певца Валерия Меладзе показала очередной образ своим подписчикам в Instagram.

Певица весело и задорно исполнила небольшой танцевальный номер в колготках с необычным рисунком ив коротком платье.

Часть подписчиков наряд Джанабаевой не оценили и сочли его слишком откровенным: "Боже, как вульгарно!", "Лучше бы Вы это не выставляли", "Этот образ делает вас дешевой", — пишут фолловеры.

Другие же пользователи Сети, напротив, завалили певицу комплиментами:: "Смело! Хорошего вам субботнего вечера, Альбина! Прям девочка, девочка", "Великолепна, умничка Отличное платье,класс!", "Обожаю. Самая красивая − ну очень красивая", "Очаровательная красавица".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Меладзе и Джанабаева показали публике своего выросшего сына.