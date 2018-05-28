Счастливые и влюбленные: Меладзе и Джанабаева впервые за долгое время вместе вышли в свет

Артисты побывали на музыкальной премии RU.TV.
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике, посетили музыкальную премию RU.TV.
Видео и фотографией с розовой дорожки супруга певца поделилась на своей странице в Instagram.
На видео заметно, что супруги не стеснялись своих чувств, и поцеловались прямо на дорожке в присутствии журналистов и фанатов.
Для выхода в свет Джанабаева выбрала оригинальный наряд зеленого цвета с пышным шлейфом от Anika Kerimova. Образ певица дополнила массивным колье.
Поклонники назвали наряд певицы очень эффектным и шикарным.
"Шикарный образ! ", "Безумно красивое колье", "Безумно идет зеленый цвет! А с Валерием вместе - ну загляденье", "Самая красивая на премии!", - восхищались подписчики.
Ранее Меладзе и Джанабаева показали публике своего взрослого сына Константина.