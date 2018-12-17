Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет своего 4-летнего сына

Звездная семья посетила новогоднее представление от известного ювелирного бренда.
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике, впервые вывели в свет своего младшего сына - 4-летнего Луку.
Пара обычно оберегает детей от вниманий СМИ и фотокамер, но в этот раз на новогоднем представлении от известного ювелирного бренда вместе с сыном позировали фотографам, передает "СтарХит".
На снимке Лука прижимается к Джанабаевой, держа ее за руку, даже не улыбаясь. Судя по всему, малыш еще не привык к такому вниманию и вспышкам фотокамер.
Напомним, еще будучи в браке с первой женой Ириной, Меладзе стал отцом ребенка Джанабаевой - сын Константин родился 26 февраля 2004 года. В 2014 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Лука.
Ранее Валерий Меладзе резко ответил хейтерам супруги – Альбины Джанабаевой.