Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет своего 4-летнего сына

Меладзе и Джанабаева впервые вышли в свет с младшим сыном / Фото: hochu.ua

Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике, впервые вывели в свет своего младшего сына - 4-летнего Луку.

Пара обычно оберегает детей от вниманий СМИ и фотокамер, но в этот раз на новогоднем представлении от известного ювелирного бренда вместе с сыном позировали фотографам, передает "СтарХит".

На снимке Лука прижимается к Джанабаевой, держа ее за руку, даже не улыбаясь. Судя по всему, малыш еще не привык к такому вниманию и вспышкам фотокамер.

4-летний Лука еще стесняется камер и такого внимания / http://www.starhit.ru

Напомним, еще будучи в браке с первой женой Ириной, Меладзе стал отцом ребенка Джанабаевой - сын Константин родился 26 февраля 2004 года. В 2014 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Лука.

Ранее Валерий Меладзе резко ответил хейтерам супруги – Альбины Джанабаевой.