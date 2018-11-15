"Отвалите от нашей семьи": Валерий Мелазде резко ответил хейтерам супруги

Меладзе вступился в Instagram за жену / Фото: hochu.ua

Российский певец Валерий Меладзе обратился к хейтерам своей жены Альбины Джанабаевой.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась черно-белым фото, и под ним поделилась цитатой.

"Странно! Человек возмущается злом, исходящим извне, от других, – тем, что устранить не может, а не борется со своим собственным злом, хотя это в его власти" — Марк Аврелий. И ничего не изменилось.... Хороших снов", - написала артистка.

Подписчиков возмутил такой текст, и они обрушились с обвинениями на певицу в том, что она увела Меладзе с другой семьи, и оставила троих дочерей без отца.

"Какая несчастная, люди злодеи, за что они меня так! Да ты первая злодейка, влезла в семью стремя детьми, разрушила, разметала, принесла горе жене, детям, родителям Валерия, это ли не зло! Нет тебе прощения, никогда тебя общество не примет, живи изгоем всю жизнь! А почему тебя Валерий не защитит хотя бы в соц.сетях? Да потому что он тебя не любит, любил бы, порвал бы всех, как Плющенко, а он молчит, почему? И не строй из себя счастливую!", - возмутилась подписчица.

Вступился за жену сам Мелдазе, требуя оставить в покое его семью.

"Что же вы так беспокоитесь за моих детей? Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь! Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться!", - написал Меладзе.

Меладзе ответил хейтерам / https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva/

Напомним, еще будучи в браке с первой женой Ириной, Меладзе стал отцом ребенка Джанабаевой - сын Константин родился 26 февраля 2004 года. В 2014 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Лука.

Ранее счастливые Мелдазе и Джанабаева делились фото с отдыха на юге Франции.