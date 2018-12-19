"Они меня осуждают": экс-"ВИА Гра" рассказала о романе с Меладзе

Меладзе и Джанабаева воспитывают двух детей / Фото: hochu.ua

Альбина Джанабаева, экс-участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" и супруга поп-певца Валерия Меладзе впервые рассказала подробности их романа.

Отметим, что из-за Джанабаевой Меладзе развелся с первой женой, с которой прожил 25 лет, и еще будучи в браке с ней, стал отцом ребенка Альбины. Артистка не скрывает, что, когда в 2014 году они поженились, она подверглась серьезному психологическому давлению, передает "СтарХит".

"Видимо, пришел момент, когда я тоже готова поделиться чем-то. Когда моя личная жизнь не настолько уже закрыта. Я вышла из этого состояния, поэтому готова разговаривать. Поэтому я готова рассказать о себе. Ох, это был непростой период. За мной ездили и как-то караулили. И все это, конечно, в какое-то состояние вводило, в нервное и депрессивное. Мы пытались сохранить свое пространство хоть как-то! Не впускать!" — поделилась переживаниями артистка.

Джанабаеву до сих пор обвиняют в том, что она увела Меладзе с другой семьи, и оставила троих дочерей без отца. Однако, артистка уверяет, что их отношения уже проверены временем на прочность, и осуждать их роман нет смысла.

"Я считаю, что любовь побеждает все! Наверно, это дает мне силы не вступать в эти дискуссии во все. Ситуация неоднозначная и сложная для большинства. Наверно, они поэтому меня осуждают. Я не смогу с каждым лично поговорить, не смогу каждому лично что-то объяснить. Поэтому я выбрала вообще не разговаривать об этом", — подчеркнула Альбина.

Ранее Меладзе и Джанбаева впервые вывели в свет своего 4-летнего сына.