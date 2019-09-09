Танці з зірками 2019 3 выпуск онлайн: кто покинул проект

Третий выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 8 сентября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте в материале Главреда.
Третий выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 1 сентября, за победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Серега и Аделина Дели, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
Итоги 3 выпуска Танці з зірками 2019
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 24 балла
Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 26 балла
Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов
Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 23 баллов
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 18 баллов
Dzidzio и Яна Цибульская - 18 баллов
Полиграфъ Шарикoff (Серега) и Аделина Дели - 20 балла
Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 20 баллов
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 15 баллов
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 28 баллов
Елена Кравец и Макс Леонов - 19 баллов
MARUV и JAY - 24 баллов
Ксения Мишина и Женя Кот - 27 баллов
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Dzidzio и Яна Цибульская, Серега и Аделина Дели попали в зону риска. Алексей Яровенко и Елена Шоптенко получили иммунитет.
Шоу Танці со звездами покинули Серега и Аделина Дели.
Танці з зірками 2019 3 выпуск смотреть онлайн Полиграф Шарикoff Серега и Аделина Дели:
Танці з зірками 2019 3 выпуск смотреть онлайн: результаты - 3 неделя от 08-09-2019: