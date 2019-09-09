"Прокачала скиллы": Maruv раскрыла интригу участия в Танці з зірками

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Знаменитая певица Maruv показала себя самой эпатажной, но и ранимой участницей. между эфирами Танці з зірками 2019 она успевает спеть на концертах и фестивалях. Но, как это получается, и в чем секрет, она рассказала в интервью изданию Главред.

Maruv признала, что все совмещать выходит с большим трудом, и ей не просто пришлось забыть об отдыхе. Только те, кто получают истинное удовольствие от танцев могут выдержать все это. К тому же она все равно останется самой крутой Maruv даже после конца шоу.

"Очень сложно, но приходиться. Конечно про выходные на период шоу "Танці з зірками" можно абсолютно забыть. Но нужно быть позитивным человеком, а также оптимистом и уметь получать удовольствие от того что ты делаешь, это первое, а второе нужно понимать что все приобретённые навыки останутся со мной, и выходя на свой любой концерт я остаюсь #главнаяписякоролева всей земли. Потому что я прокачала свои танцевальные скиллы", - говорит певица.

Maruv и Jay в 3 выпуске Танці з зірками 2019 / Instagram

Кроме того, большую роль в ее танцах играет партнер Jay, с которым Maruv уже работала раньше в постановках ее фетиш-латексных номеров. И она согласилась поведать пару подробностей об их репетициях.

"Конечно, я выбрала себе партнера, который будет подходить мне по всем критериям. Я не люблю чрезмерные стрессы, поэтому вообщем и так концерты, репетиции, съемки клипов, телешоу и так далее, поэтому я взяла человека, с которым я уже давно работала, которого я хорошо знаю и с которым сходиться музыкальные вкусы и мы находим классно общий язык", - объяснила Maruv.

Maruv в 3 выпуске Танці з зірками / 1+1

Напомним, что в третьем эфире Танці з зірками 2019 Maruv и Jay станцевали горячий контермпорари под песню Джамали - Чому квіти мають очі, и Maruv впервые вышла на паркет не в латексе, и со своими девочками. Они танцевали в ярких красных боди и кологотах в сеточку.

Во втором выпуске шоу они станцевали Венский Вальс, при этом Maruv была в пачке и латексном костюме.

Танці з зірками 2019 3 выпуск смотреть онлайн Maruv и Jay:

Смотрите "Танці з зірками" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1". Также о том ка прошло шоу вы сможете читать и смотреть на сайте Главред.