Где пойдет свадьба Собчак и Богомолова

Богомолов, Собчак / КП

Телеведущая Ксения Собчак наконец раскрыла интригу своей свадьбы - до последнего дня все гости не знали, где пройдет свадебная церемония.

"Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли свадьбу из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре", - пишет издание Super.

Последние несколько дней телеграм-каналы обсуждали, что телеведущая и режиссер сменили локацию, но о новом месте не знали даже гости. Им сообщили адрес накануне торжества.

Кроме того, появилось фото свадебной кареты Собчак и Богомолова - ею оказался катафалк, припаркованный у ЗАГСа.

"Пока смерть не разлучит нас", - написано на авто, фото которого опубликовал телеграм-канал Mash

Свадебное авто Ксении Собчак / Telegram Mash

Ранее стала известна цена свадебного платья Ксении Собчак, и реальная сумма, которую она за него заплатила.