Где пойдет свадьба Собчак и Богомолова

Ксения Собчак наконец рассекретила место провдения своей второй свадьбы, которую она играет с Константином Богомоловым.
Телеведущая Ксения Собчак наконец раскрыла интригу своей свадьбы - до последнего дня все гости не знали, где пройдет свадебная церемония.
"Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли свадьбу из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре", - пишет издание Super.
Последние несколько дней телеграм-каналы обсуждали, что телеведущая и режиссер сменили локацию, но о новом месте не знали даже гости. Им сообщили адрес накануне торжества.
Кроме того, появилось фото свадебной кареты Собчак и Богомолова - ею оказался катафалк, припаркованный у ЗАГСа.
"Пока смерть не разлучит нас", - написано на авто, фото которого опубликовал телеграм-канал Mash
Ранее стала известна цена свадебного платья Ксении Собчак, и реальная сумма, которую она за него заплатила.