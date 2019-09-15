Стало известно, в какой больнице лежит Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк умирает от рака мозга / Screenshot

Анастасию Заворотнюк положили в обычную больницу, без уклона на онкологическое лечение.

Заворотнюк находится в реанимации заведения на северо-востоке Мотоке центра Москвы, пишет Teleprogramma.pro.

Оказывается, родственники Анастасии Заворотнюк изначально мало верили в какое-то лечение онкологии.

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Актрису положили в заведение со слабым "онкологическим профилем". Врачи добавляют, что это и не нужно – специализированное лечение, если учесть ее текущее состояние, уже не показано.

Изначально журналисты обзванивали все онкологические центры столицы, однако семья Заворотнюк выбрала учреждение "со слабым онкологическим профилем" (в котором врачи не занимаются лечением онкологии).

Ранее стало известно, что у Анастасии Заворотнюк еще одна смертельная болезнь, спровоцированная лечением онкологии.

Актриса Анастасия Заворотнюк в реанимацию попала в пятницу 13 сентября. Информация всплыла потому что у актрисы начался отек мозга.

Сначала врачи хотели делать операцию, и собрали консилиум. Но потом они отказались от интенсивного лечения рака Заворотнюк.

К умирающей Анастасии Заворотнюк в больницу прибыли родственники. Мать и муж Анастасии проводят с ней время с субботы 14 сентября.