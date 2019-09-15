Танці з зірками 2019: 4 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019: у выпуск онлайн / 1+1

Новый 4 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. на паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

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Тема нового выпуска Танці з зірками 2019 - "Вечер любви", и пары всю неделю старались и готовили номера, чтобы впечатлить и судей и зрителей.

Этим же поспешили воспользоваться и прекрасная Екатерина Кухар с Александром Стояновым - они решили пожениться в прямом эфире шоу. Так что, не исключено, что на паркете эти влюбленные зажгут не меньше, чем участники шоу.

"5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда с Александром считали венчание для нашей семьи самым важным, чем официальный брак, несмотря на то, что все при первой же возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально жениться и отпраздновать это событие всей Украиной", - рассказала Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / 1+1

В свою очередь Александр Стоянов добавил, что у них уже была репетиция свадьбы, но в Америке.

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"В прошлом году, в декабре наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать для нас сюрприз: после нашего спектакля "Щелкунчик" организовали церемонию бракосочетания прямо на сцене - это было символично. Поскольку наши отношения начались именно из спектакля "Щелкунчик". Расписывал нас один из актеров спектакля, он был церемониймейстер и официально имел на это право. Однако этот брак действует только на территории США. После этого мы решили узаконить наши отношения в Украине", - признался он.

В это воскресенье телезрители впервые в 3 сезоне шоу смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей уже в это воскресенье одна из пар покинет проект. Поддержать своих фаворитов можно отправив смс, а также с помощью мобильного приложения 1plus1 video, в котором один голос равен 8 смс сообщением

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Танці з зірками 2019 4 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 15-09-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.