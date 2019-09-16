Танці з зірками 2019 4 выпуск онлайн: кто покинул проект

Четвертый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 15 сентября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте в материале Главреда.
Четвертый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 15 сентября, за победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
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Итоги 3 выпуска Танці з зірками 2019
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 34 балла
Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 32 балла
Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 35 баллов
Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 33 балла
Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 36 баллов
Dzidzio и Яна Цибульская - 34 балла
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 30 баллов
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов
Елена Кравец и Макс Леонов - 35 баллов
MARUV и JAY - 35 баллов
Ксения Мишина и Женя Кот - 37 баллов
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Танці з зірками 2019 4 выпуск смотреть онлайн: результаты - 4 неделя 15-09-2019:
Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.