Танці з зірками 2019 4 выпуск онлайн: кто покинул проект

Танці з зірками 2019: кто ушел в 4 выпуске / Пресс-служба

Четвертый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 15 сентября, за победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 3 выпуска Танці з зірками 2019

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 34 балла

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 32 балла

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 35 баллов

Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 33 балла

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 36 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 34 балла

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 30 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 35 баллов

MARUV и JAY - 35 баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 37 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Танці з зірками 2019 4 выпуск смотреть онлайн: результаты - 4 неделя 15-09-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.