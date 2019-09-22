О раке знала давно: подруга Заворотнюк рассказала о болезни актрисы

Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала свою болезнь/ Instagram

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая в процессе лечения рака могла поправиться на 20-25 кг, может выздороветь. Последние новости о состоянии Заворотнюк рассказала ее подруга Юлия Завгороднева.

По ее словам, Заворотнюк давно знала об онкологии, но не могла рассказать. Родственники и близкие друзья актрисы также были в курсе, но она никогда не поясняла, какого именно вида у нее рак.

"Мы знали об онкологии давно. Только не думали, что рак мозга - подробно Настя не рассказывала", - цитируют Завгородневу российские СМИ.

Актриса тщательно скрывала свою болезнь, поэтому сначала для лечения выбрала Польшу.

"Ей комфортнее было находиться в месте, где ее никто не знал, поэтому она выбрала эту страну, не осталась в Москве", - отметила подруга Заворотнюк.

На данный момент состояние "прекрасной няни" уже не критическое, утверждает Завгороднева. По ее словам, у звезды появился шанс на выздоровление.

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Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая вышла из комы и пришла в сознании после уменьшения отека мозга, перенесла вторую операцию. Как сообщил журналист Сергей Майоров, Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, рядом с ней находятся муж Пётр Чернышёв и Марина Потапова. Он также отметил, что актриса прекратила какое-либо общение с внешним миром.