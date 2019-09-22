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Поправилась на 20 кг: появились новые данные о состоянии Заворотнюк

22 сентября 2019, 09:58

У больной раком Анастасии Заворотнюк есть шансы на некоторое время вернуться к полноценной жизни.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с мужем и дочкой Милой / Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая проходит лечение от онкологии в терапевтическом отделении частной больницы в Москве, могла поправится на 20 кг, однако может быстро скинуть вес.

Как рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе, при отеке головного мозга пациента всегда назначается дексаметазон (гормональный препарат).

"Дексаметазон укрепляет гематоэнцефалический барьер и уменьшает отек. Но побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20-25 килограммов, как правило", - цитирует Саникидзе Комсомольская правда.

При этом врач уточнил, что актриса может быстро скинуть вес.

"Часто, как только больные отходят от дексаметазона, они быстро сбрасывают вес", - сказал он.

Также медик считает, что у Заворотнюк есть шансы на некоторое время вернуться к полноценной жизни: "Это зависит от места положения глиобластомы. Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все сообщающиеся пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доли, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт Бурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа".

Напомним, о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга, сообщили в пятницу 13 сентября. 18 сентября стало известно, что после медикаментозного лечения Анастасия Заворотнюк вышла из комы и уже не в критическом состоянии. Позже медики пролили свет на историю болезни Заворотнюк

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Как сообщал Главред,  родственники Заворотнюк объявили войну журналистам, и больница установила кордон из охраны против СМИ. Тем не менее в Сеть таки попало видео из больницы с Заворотнюк.

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