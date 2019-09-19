Болезнь Заворотнюк: в сеть попало видео из клиники

Появилось видео из больницы Заворотнюк / Соцсети

Анастасия Заворотнюк лечит рак в московской больнице, но ее охраняет бдительные сотрудники. Анастасия Заворотнюк пришла в создание, и больницу осаждают журналисты.

За фото с Анастасией они готовы выдать миллион рублей, а за интервью в студии - 3 миллиона рублей. Тем временем в сеть просочилось видео с больницы Заворотнюк.

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Недавно к Анастасии Заворотнюк приезжал муж Петр Чернышев, которому вскоре нужно будет снова ехать - на работу. В больнице кто-то снял, как он проходит в фойе на первом этаже, и видео разошлось по сети.

Видео с больницы Анастасии Заворотнюк смотреть онлайн:

Не так давно возле той же клиники заметили старшую дочь Заворотнюк Анну. При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о ее здоровье.

Неофициально врачи признают, что Анастасия Заворотнюк обречена.

На днях появилась информация об отказе органов у Анастасии Заворотнюк.

Потом кто-то слил в сеть информацию о том, как Заворотнюк делали трепанацию черепа в Германии.

Напомним, что с пятницы 13 сентября Анастасия Заворотнюк в реанимации. У нее отек мозга, и врачи не смогли провести операцию, а ввели ее в искусственную кому. На выходных у Заворотнюк начались проблемы с органами и дыханием, и ее переводили на аппарат искусственного дыхания.