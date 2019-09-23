Знаменитый оккультист назвал шансы Заворотнюк выжить после рака

Анастасия Заворотнюк может выжить после рака/ Вконтакте

Анастасия Заворотнюк лечится в больнице в центре Москвы, но, по слухам, врачи уже ничем не могут ей помочь, поставили на аппарат жизнеобеспечения, и вместе с родственниками ждут когда Заворотнюк умрет.

Однако, знаменитая оккультистка и гадалка и Марианна Абравитова, которая специализируется на картах Таро, назвала не только причины появления рака у Заворотнюк, но и прогнозы на ее выздоровление, пообщавшись с изданием Nation News.

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По мнению специалиста, Анастасия Завортнюк расплачивается за игры против природы. Она отметила, что дети, рожденные не от бога, а искусственным образом (ранее ходили слухи, что Заворотнюк делала ЭКО) – это весомый повод для расплаты.

Абравитова также акцентировала внимание на том, что Анастасия, по неподтвержденной информации, увела мужчину из семьи (ходили слухи, когда Заворотнюк встречалась с Жигуновым, и не только).

"Вселенский узор вырисовывается из наших поступков и ситуаций, которые мы создаем. Здесь тоже идет жесткая привязка к карме, потому что человек звездный. Но плюс к этому были определенные поступки, выпадающие из категории добра", - заявила она изданию.

Кроме того, Абравитова призвала Анастасию Заворнюк пересмотреть свои приоритеты в будущем.

Марианна предрекла актрисе победу в борьбе с болезнью и отметила, что следит за состоянием Анастасии Заворотнюк, и смерти не видит.

Ранее пиарщица Анастасии Заворотнюк заявила, что СМИ преувеличивают реальное состояние Заворотнюк.

Только перед выходными стало известно, что родственники Анастасии Заворотнюк отказались от помощи специалистов-онкологов.

В воскресенье пошли слухи, что Анастасии Заворотнюк сделали операцию после которой начались осложнения на зрение и слух.

Напомним, что после длительной паузы, в сети распространили информацию о том, что Анастасия Заворотнюк никогда не впадала в кому, и не была положена на аппарат искусственного жизнеобеспечения.