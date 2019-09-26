"На х*ю поверчу": Шнуров оценил запрет курить на балконе в России

Сергей Шнуров рассказал про курение на балконе/ "РИА Новости"

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поспешил отреагировать на решение российских властей запретить курить и жарить шашлыки на балконах.

Развеселый Шнуров с меткими матюками раскрыл истину россиянам в своем Instagram, правда, поняли его только те, кто подписан на музыканта.

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"Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На х*ю я поверчу.

В нашем городском посёлке

Жизнь течёт на лоджиях.

С мужиками курят тёлки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских сук", - написал Шнуров.

Его подписчики, традиционно отожгли в комментариях с не меньшим списком матов в стихах, но с меньшим талантом. Некоторые же напомнили, что когда кто-то курит на незастекленном балконе - это действительно ад для соседей.

"а меня соседи-пид*р*сы дымить достали. Делайте балконы герметичные, чтобы дым к не курящим в квартиры не задувал. Все выходные вонь стоит! Эгоисты сраные", "А курить на балконе реально за*бали, я на курю, а этот у*банским дымом в своей квартире должен дышать!", "Ребят, вот знаете, я конечно понимаю, что наверное это бредовая идея с курением, но когда выйдя подышать на балкончик на тебя валит дымок от соседей , летит пепел и окурки... как-то очень не очень" "На самом деле задолбали,и скоро будем платить за то что на этот свет мы родились!!!!", - пишут в комментариях.

Ранее Сергей Шнуров написал стих про Путина и завоевал симпатии россиян.