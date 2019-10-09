"Страшно смотреть": как выглядит Анастасия Заворотнюк после лечения

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк сильно поменялась после лечения рака. Очевидцы утверждают, что Заворотнюк сильно поправилась из-за лечения.

Анастасию Заворотнюк разглядели, пока ее вывозили на каталке из больницы. О своих впечатлениях поведали больные и медперсонал изданию СтарХит.

Читайте также"Дебилы, конченые, совсем осатанели": Малахова гнобят за новость о Заворотнюк

"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее", - сообщили очевидцы.

Кроме того, сегодня Анастасия Заворотнюк перешла в реабилитационный центр, где продолжает лечение и начала реабилитацию.

По последним официальным данным, Заворотнюк все еще в тяжелом состоянии.

Ранее появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла.

После этого известная блогерша нашла несостыковки в болезни Анастасии Заворотнюк.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга 13 сентября. После этого у нее начался частичный паралич, и ее ввели в кому. После этого у Заворотнюк начался отказ органов, и ее перевели на искусственное жизнеобеспечение. Но уже через 4 дня она вышла из комы была переведена в отделение терапии. После этого Анастасия Заворотнюк перенесла несколько операций.