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Танці з зірками 2019 8 выпуск онлайн: кто покинул проект

13 октября 2019, 23:45

Восьмой выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 13 октября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: кто ушел в 8 выпуске / 1+1

Восьмой выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 13 октября, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко,  Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 3 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019 8 эфир: результаты / 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 38 баллов

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 37 баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 35 баллов

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 35 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 34 балла

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 34 баллов

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 25 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Михаил Кукюк и Лиза Дружинина и Алексей Яровенко и Елена Шоптенко попали в номинацию на выгон.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич получают иммунитет.

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Танці з зірками 2019 8 выпуск смотреть онлайн: результаты - 8 неделя 13-10-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.

Тина Кароль Танцы со звездами Дмитрий Дикусар Анна Ризатдинова Людмила Барбир Влад Яма Юра Горбунов Екатерина Кухар Танці з зірками Евгений Кот
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