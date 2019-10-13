Танці з зірками 2019 8 выпуск онлайн: кто покинул проект

Восьмой выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 13 октября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Восьмой выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 13 октября, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
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Итоги 3 выпуска Танці з зірками 2019
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов
Елена Кравец и Макс Леонов - 38 баллов
Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 37 баллов
Ксения Мишина и Женя Кот - 35 баллов
Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 35 баллов
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 34 балла
Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 34 баллов
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 25 баллов
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Михаил Кукюк и Лиза Дружинина и Алексей Яровенко и Елена Шоптенко попали в номинацию на выгон.
Даниэль Салем и Юлия Сахневич получают иммунитет.
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Танці з зірками 2019 8 выпуск смотреть онлайн: результаты - 8 неделя 13-10-2019:
Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.