Вечерний Квартал 2019: смотреть онлайн выпуск от 19-10-2019

Вечерний Квартал 2019 / 1+1

Новый выпуск 17 сезона Вечернего Квартала от 19 октября вышел в 21:30 на 1+1

В новом выпуске Юрий Великий проведет перекличку среди Слуг Народа, людям покажут, какой Кива вне Верховной Рады, а Тина Кароль и Maruv произведут настоящий фурор своими эксклюзивными выступлениями.

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В Киеве прошли первые съемки новых выпусков Вечернего Квартала 17 сезона. Во дворце Спорта Евгений Кошевой расскажет о планах на пост мера Киева.

"В политику я точно не собираюсь. Ребята, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем!", - сказал Кошевой.

Более того, он сразу пообещал, что строить метро на Троещину не будет, но, чтобы киевлянам не было обидно, он может закрыть станции на красной и зеленой ветке на Левом берегу.

Владимир Зеленский планировал посетить этот концерт Вечернего Квартала, и, может, даже шутить из зала над коллегами, но из-за напряженного графика вынужден был оставить эту идею.

Тем не менее, Евгений Кошевой смог смешно обыграть это вначале концерта, когда зрители не знали - включить телефоны, или нет, когда прибудет президент.

Кроме того, на сцену вышли новые актеры Квартала - Владимир Мартынец, Юрий Ткач и Юрий Великий, которые не разочаровали ожиданий зрителей.

Отлично вышел номер, в котором продемонстрировали новый порядок работы Верховной Рады, и Слуги Народа - новоизбранный депутат случайно проголосовал "против" закона Владимира Зеленского, и решил пожаловаться другу в туалете. Но тут руки зашел помыть сам Владимир Зеленский.

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"- А может мне зайти в инстаграмм и Зеленскому все фотки пролайкать?

- А ты что до этого не лайкал?

- Нет.

- Так, а как ты в партию попал? Блатной что ли?", - объяснялись друзья.

Кроме того, Кварталовцы бесстаршно распекли Жана Беленюка, который пришел в Раду от Слуги Народа и заснул прямо во время заседания. Его привселюдно подняли с места, и провели воспитательный разговор.

Также впервые в съемках Квартала примет участие самый многочисленный вокальный коллектив нашей страны – знаменитый хор им. Веревки. Вместе с Евгением Кошевым они исполнят народную песню Горіла сосна, палала, но посвятят ее другим, более актуальным в обществе новостям, а точнее сгоревшему дому Валерии Гонтаревой.

По поводу переписи населения кварталовцы тоже пошутили - в паспортный стол пришел человек из очень странной семьи с непроизносимым именем и фамилией, а отчеством Олегович. Однако, его родственники избежали столь странного отчества.

Илья Кива, который недавно стал звездой Ютуба благодаря зорким папарацци, в новом номере с Виталием Кличко сыграл на Самом Умном, и отметил на все вопросы Блиц по теме "Яйцо".

Вечерний квартал 19-10-2019 смотреть онлайн 17 сезон 7 выпуск: Maruv Mon Amur:

"Лично мы с Кивой еще не знакомы, но пародию на него я хотел сделать уже давно", - признался Юрий Великий о новом номере.

В то же время на сцене выступали несравненная Maruv с новой аранжировкой своей песни и Тина Кароль, которая, как обычно завела всех мужчин в зале.

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Вечерний квартал 19-10-2019 смотреть онлайн 17 сезон 7 выпуск: новый Вечерний Квартал полный выпуск:

Напомним, новые выпуски Вечернего Квартала выходят по субботам в 21:30 на 1+1. Также вы сможете посмотреть их на сайте Главред.