"Делать нех*уй": Шнуров нарифмовал матов в ответ на перекручивание его речи о чтении

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров нарифмовал ответ СМИ, которые перекрутили его слова о чтении в России.

Шнуров выступил в Госдуме с речью о том, что упал интерес к чтению, когда выступал в Госдуме РФ. Российские издания поспешили подать его слова на свой лад.

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"Что вам по душе и ближе? В сердце воткнутый кинжал? Не читайте дети книжек, Чтобы всяк вас уважал. Чтоб ютьюба рвались топы! Мир компьютерный свиреп. Девочки - качайте жопы! Мальчики - читайте реп! В книжках дох*ища хлама, А в сетях контент нормуль, Интересная реклама, И полно прикольных муль. Здесь пути ведут к спеху, А из книжек в кабаки. Книгочеям делать нех*й! Да, читают дураки. Вон банкир, он жил без книги, А библиотекарь - нет И теперь у него фиги, Перед входом в кабинет. Два цветка, вот все что нажил, Пусть прочитан "Капитал". А банкир живет без лажи, Хоть он книжек не читал", - написал он.

При этом Шнуров прикрепил скриншот одного из российских СМИ, который утверждает, что "Шнуров заявил, что успех не зависит от чтения книг".

Примечательно, что полного текста выступления Шнурова в Госдуме пока нет, но российские издания подают его слова не полным текстом, а обрывками. Например, РТ пытается выставить Шнурова в том же свете, что и неназванное издание ранее, но по контексту видно, что певец имел в виду совершенно другое - падение интереса молодежи к чтению, а не бесполезность чтения книг. Мало кто понял его иронию и сарказм.

"Я вам должен сказать, что посадить класс, поставить им симфоническую музыку и заставить их слушать — это всё равно что дать папуасу учебник по высшей математике. Зачем? Вы только против себя людей настроите", - цитирует РТ Шнурова.

Потом, подавая ответ Шнурова на другой вопрос, снова, попытка исказить ситуацию.

"Читала элита, процента два. Если брать весь земной шар, вместе с Африкой, с Австралией, я думаю, с Америкой, то и того меньше будет. Читает немного и читало всегда немного. Вопрос по существу: зачем читать? Человеку молодому нужно объяснить зачем. Если он не понимает, что это даёт ему в жизни, потому что, по идее, русский человек с текстом встречается в трёх случаях: в виде инструкции, в виде повестки и в виде объяснительной. Больше он к тексту не имеет никакого отношения", - ответил Шнуров на неозвученный вопрос.

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Передан ответ шнурова о вреде соцсетей: "Там появились эмодзи, как вы знаете. Можно уже без текста собственную эмоцию выразить, для этого не нужны глаголы, для этого не нужны прилагательные — для этого нужна мордочка... Жизнь прошла прекрасно. Зачем усложнять? Не надо объяснять, что такое любовь. Зачем? Мордочку надо. Письмо или там эмодзи тебе объяснит, что такое любовь? Но это ладно, это так, в рамках шутки".

Кроме того, в сеть попала цитата также того, что Сергей Шнуров объясняет, что сейчас книгу заменил интернет: "Сам феномен чтения ничего не даёт. Должны быть смыслы, должны быть мысли. Если ты можешь выразить мысль с помощью картинки — прекрасно. Но я что-то не вижу этих мыслей. Мы живём во времени, к сожалению, потерянных смыслов, которые никто не может нам организовать, кроме как вот здесь собравшиеся люд".

Ранее Шнуров отреагировал на запрет курить и жарить шашлыки на балконах.