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Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019

26 октября 2019, 18:55

Новый 7 выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 26 октября на СТБ. Кого выберут судьи Х-Фактора для участия в новом 10 сезоне - читайте и смотрите на Главреде.

Х-Фактор 10 сезон
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск онлайн / СТБ

Седьмой выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 26 октября в 19-00 на СТБ. В новом выпуске, посвященном кастингу на Х-Фактор, на сцену выйдет Сам Виктора Павлик, который завел себе молодую жену, и приведет своего сына Александра. Что было в седьмом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Судьи 7 выпуска 10 сезона Х-Фактора - Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Алессандро Сафина заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Постоянной ведущей Х-Фактора стала Даша Трегубова.

Виктор Павлик приведет на Кастинг своего сына. Александр Павлик принимал участие еще в первом сезоне Х-Фактора. 

Марина Тимофийчук хочет показать пример всем женщинам, которые страдают в отношениях. По молодости она влюбилась в хорошего, как ей казалось, человека. Марина с головой ушла в семью и бизнес. Не успела она опомниться, как муж превратился в деспота. Жизнь участницы кастинга стала невыносимой. Она чувствовала себя птицей в золотой клетке. От безысходности Марина начала пить. Последней каплей стал тот день, когда муж поднял на нее руку…

И все-таки творчество не умирает так просто. Все это время Марина продолжала писать песни. Это то, что объединяет всех участников кастинга, – в их жизни всегда присутствует музыка. Марина садилась за рояль даже в самые тяжелые дни своей жизни. Участники дуэта Razsoyl раньше были парой. Даже расставшись, они готовы выйти на сцену вместе.

Х-Фактор Александр Павлик
Х-Фактор Александр Павлик / СТБ

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Виктор Павлик заявил, что полагает на Х-Фактор большие надежды - полгода его сына в Х-Факторе дали значительную школу, и многому его научили.

Кроме того, на кастинг придет Рауль Хамза, который участвовал в 7 сезоне Х-фактора. Он приходил на проект вместе с братом и сестрой в составе трио Хамза. Ребята заставили аплодировать стоя членов жюри Юлию Санину, Антона Савлепова, Константина Меладзе и Игоря Кондратюка. 

Х-Фактор Виктор Павлик
Х-Фактор Виктор Павлик / СТБ

Сейчас мой брат захотел выступать сольно, он читает рэп, а сестра поет в дуэте. У них своя жизнь, сцена, друзья… А у меня даже друзей нет. Ведь мой брат сказал, что без нашего трио, я –  никакой, –  признается Рауль, который хочет построить свою жизнь.

Полина Безносюк всю жизнь стеснялась своей внешности. На ее лице была крупная родинка, которая смущала девушку. Жестокие люди смеялись над ней. И даже после того, как Поля сделала операцию, она все еще боится выступать перед публикой. На кастинге она действительно удивит судей.

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Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн - 26-10-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

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