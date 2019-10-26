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Вечерний Квартал 2019 8 выпуск: смотреть онлайн 26-10-2019

26 октября 2019, 21:20

Новый Вечернего Квартала вышел 26 октября 2019. Что было в новом выпуске Вечернего Квартала 2019 - читайте и смотрите на Главреде.

Вечерний Квартал 2019
Вечерний Квартал 2019 / 1+1

Новый выпуск 17 сезона Вечернего Квартала 26 октября вышел в 21:30 на 1+1. В новом выпуске Зеленский раскрыл гостайну жене, Казанин попытался провести проститутку через бабушку на проходной в подъезде, а Тина Кароль и Maruv произведут настоящий фурор своими эксклюзивными выступлениями.

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Начнется концерт с инструктажа Евгения Кошевого, который будет готовить зрителей в зале к приезду Владимира Зеленского. А Юрий Великий в образе Президента проведет перекличку среди народных депутатов:

Вечерний Квартал 2019
Вечерний Квартал 2019: 8 выпуск Юрий Великий / 1+1

- Юсупов, вы у нас кто? Геолог? Вы как в партию попали? Просто в Трускавце в хоровод попали и понеслось? То есть, какой-никакой, а отбор всё-таки прошли. Ясно. Пиджак есть? Ну, работайте тогда.

- А Вакарчук здесь? Почему вы до сих пор не подали ни одного законопроекта? Не можете припев дописать?

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В одном из номеров актеры вспомнят и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия (Александр Пикалов), который будет передавать дела своему преемнику Дмитрию Разумкову (Юрий Крапов). В конечном итоге Парубий покажет главное достоинство работы спикером.

Также зрители увидят миниатюру-фантазию на тему того, что делал Владимир Зеленский, когда ему открыли доступ ко всем государственным тайнам. В разговоре президента со своей женой выяснится, где на самом деле хранится наше ядерное оружие, и почему информация о полете первого украинца на Луну была засекречена.

Вот пример их разговора.

Владимир: - А еще Ельцин был агентом СБУ, ты знала?

Елена: - Ты шутишь!?

Владимир: - Нет… Он же реально помогал Украине.

Елена: - Как?Владимир: - …специально так много пил, чтобы на его фоне Кучма не пьющим выглядел. 

Вечерний Квартал 2019
Вечерний Квартал 2019 8 выпуск Юрий Ткач / 1+1

Но не только о политике будут шутить актеры Квартала. В новом выпуске покажут комичную ситуацию, которая произошла с героем Степана Казанина, когда тот пытался провести к себе домой девушку легкого поведения (ее играет Елена Кравец) мимо строгой консьержки (Юрий Ткач).

Также будет номер, в котором юмористы расскажут, почему на самом деле Том Круз приезжал в Украину, и представят свое видение на тему лучших локаций для съемок голливудских фильмов. Так актеры продемонстрируют, что кино про зомби апокалипсис лучше всего снимать в метро в переходе с со станции Театральной на Золотые ворота, а фильм в жанре хоррор – на Пейзажной аллее.

Во время финальной песни на мотив хита Скрябина Старі фотографії ребята поделятся своими архивными семейными снимками, которые впервые будут продемонстрированы на большом экране.

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Вечерний квартал 19-10-2019 смотреть онлайн 8 выпуск 17 сезон:

Напомним, новые выпуски Вечернего Квартала выходят по субботам в 21:30 на 1+1. Также вы сможете посмотреть их на сайте Главред.

Елена Кравец Вечерний квартал 95 Квартал Евгений Кошевой Степан Казанин Юрий Великий новости шоу бизнеса Александр Пикалов
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