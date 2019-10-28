На новую песню: Приходько отсудила у Порошенко сотни тысяч гривен

Анастасия Приходько / Фото: facebook.com

Анастасия Приходько, которая и года не пробыла в партии Юлии Тимошенко, выиграла у Петра Порошенко и его команды суд о незаконном использовании ее образа для пропаганды. Приходько, которая изначально хотела 1 гривну компенсации, получила огромную сумму.

"Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истица компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940,00 гривен", - говорится в материалах суда, на который ссылаются Украинские Новости.

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Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения.

Отмечается, что в ролике, который снимался для телеканала Украина, используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".

Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения.

Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.

Напомним, Анастасия Приходько подала в суд на Порошенко за использование своего образа еще в июне 2018 года.

До этого Приходько призналась, как ее "втянули" в съемки ролика для Порошенко.

С 2018 года Анастасия Приходько успела закончить карьеру певицы, вступить в партию Юлии Тимошенко и покинуть ее менее, чем через год. Сейчас Приходько снова вернулась в музыку.