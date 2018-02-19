"Подло обманули". Приходько рассказала, как ее втянули в предвыборный ролик Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько утверждает, что ее подло и жестоко обманули, и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

"Я не давала согласия участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко", – заявляет певица. По словам Приходько, на экраны вышел ролик, где она говорит такие строки: "Развиваем украинское пространство, украинскую культуру, слушаем украинское – это модно", - сказала в видеообращении на своей странице в Facebook артистка.

Приходько заявила, что министр культуры Украины Евгений Нищук пригласил ее сняться в социальном ролике на поддержку и развитие Украины.

"Мне позвонил Евгений Нищук, который предложил принять участие в социальном проекте, но как видите жестко и подло мое имя использовали в своих политических играх. Это очень унизительно! Это очень противный поступок, который не имеет названия. Я требую объяснений, почему так случилось. Я требую немедленно снять этот ролик с эфира или вырезать меня из этого ролика, я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко", – отметила Анастасия Приходько.

Уже прокомментировали заявление певицы журналистам издания ТаблоID представители Министерства культуры. По их словам, продюсер Приходько Денис Путинцев знал, что это за ролик, и с какой целью его создают.

"Действительно, разговор Евгения Николаевича с госпожой Анастасией был относительно просто принципиального согласия в съемках условного видео-ролика. Ведь это сфера культуры, а они являются знакомыми и имеют контакты друг друга. Все дальнейшие переговоры велись продюсерами ролика с одной стороны и продюсером певицы Денисом Путинцевым с другой стороны, который был проинформирован о содержании съемок и способствовал их проведению", - заявили в министерстве.

В свою очередь, Путинцев заявил, что не является продюсером певицы, а занимается менеджментом артистки, и в переговорах с ним и речи о политических фигурах не было.

"Анастасия Приходько попросила меня помочь организовать съемки СОЦИАЛЬНОГО РОЛИКА в поддержку украинской культуры, поскольку сняться в этом ролике ее попросил Евгений Нищук. Ни о каких политических фигурах в момент переговоров речи не шло. Во всяком случае, в момент переговоров со мной. Никаких документов, разрешающих использование образа артистки до, во время или после съемок, мы не подписывали. Участвовать в чужих политических играх я не собираюсь", - написал Путинцев на своей странице в Facebook.

Анастасия Приходько заявила о том, что она собирается подавать в суд, и вместе с адвокатом готовит официальные обращения к предвыборной команде Президента с целью выяснения круга лиц, причастных к нарушению ее прав.

По состоянию на 19 февраля ссылка на видео, в котором снялась певица, не доступно на Youtube. Однако пользователь Андрей Лучик выложил ролик в открытый доступ.