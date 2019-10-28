Тина Кароль и Дан Балан воссоединились прямо на сцене Танців з зірками

Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

Тина Кароль и Дан Балан вместе спели на 10 эфире шоу Танці з зірками 27-10-2019 в воскресенье.

Ведущая бэкстейджа Тина Кароль получила в напарники влюбленного в нее Дана Балана, который весь вечер страстно в духе вампира, которым он был переодет, добивался ее внимания.

На последнем эфире Танців Дан Балан и Тина Кароль исполнили совместный номер, избавившись от своих маскарадных костюмов.

Тина Кароль и Дан Балан появились на сцене, чтобы исполнить совместную песню Домой.

Во время эфира ведущие подшучивали над симпатиями Дана Балана и Тины Кароль, а в конце программы Тина в серебристом платье с вырезом сбоку и Дан Балан в черном костюме шикарно спели дуэтом.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн 10 выпуск 27-10-2019: Dan Balan & Тина Кароль - Домой:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.