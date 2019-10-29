По Льду: Jah Khalib и Maruv в дуете произвели фурор новой песней

Maruv / Instagram

Maruv записала дует с казахстанским рэпером Jah Khalib, который также пел в паре с победительницей Евровидения от Украины Джамалой.

Новый трек По льду потряс поклонников обох исполнителей, и очень пришелся им по вкусу.

Треки и с Джамалой, и с MARUV вошли в новый альбом Jah Khalib Выход в свет.

"Огнищееее. Мне интересно одно, будет ли у Бахи совместка со Скрипом и Miyagi и Эндшпилем?!!", "Такой гармоничный дуэт, невероятные!!!!", "Не привычно слышать Марув на русском языке )", "Цікаво, дует вогонь", "Like если нравится творчество MARUV и Jah'a .Дуэт просто огонь)))", "Делай клип с Марув, дружище)", "Не узнала бы тут голос Марув,хорошая песня", "Голос Марув просто бальзам для ушей", "Украина уже поет ету песню. Маруф ми с тобой", "Рай для моих ушей, дуэт", - пишут поклонники.

Jah Khalib и Maruv По льду слушать онлайн новая песня:

Jah Khalib и Maruv По льду Текст песни

Мне приснился сон, граничащий с реальностью

Там утренней росой свет падал яркой радостью в наш дом

Я слышал смех детей, видел улыбку на лице твоем

Проснувшись в темноте, вновь оказался в хаосе

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

Продолжаю искать, говорю себе: "Хватай каждый шанс"

Длинная дистанция, каждый раз твоя вера помогает рук не опускать

Все не гладко, не ровно, но это только сейчас, да

На нас сыпется соль, но ноги не желают делать длительных пауз

Я задавался так часто вопросом

Как дальше роли сыграть?

Я отправляю сигналами в космос

Всю глубину наших тайн

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

По льду за тобой иду, по тонкому льду

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

Далеко земля, далеко земля

Где ты и я, где ты и я

По льду, по льду

За тобой одним иду

По льду, по льду

За тобой одним иду

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