Резкие боли: Верника срочно госпитализировали прямо из театра

Игорь Верник срочно госпитализирован: что случилось / Соцсети

56-летнему Игорю Вернику понадобилась срочная госпитализация. Скорую ему срочно вызвали прямо в московский МХТ им. Чехова.

Актер потребовал вызвать докторов из-за резких болей, пишет Telegram-канал Mash. Кроме того, у него начала неметь нога.

Врачи, отсмотрев Верника и оказав ему первую помощь, забрали актера в больницу.

Напомним, Верник прославился ролями в таких фильмах и сериалах:

Иуда в Мастере и Маргарите (1994);

Павел в сериале Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…;

Лифт;

Ночные стражи;

сериал Жуки.

У Верника двое детей: сын Григорий и дочь Вероника.

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