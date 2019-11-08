Резкие боли: Верника срочно госпитализировали прямо из театра

Актер потребовал вызвать докторов из-за резких болей.
56-летнему Игорю Вернику понадобилась срочная госпитализация. Скорую ему срочно вызвали прямо в московский МХТ им. Чехова.
Актер потребовал вызвать докторов из-за резких болей, пишет Telegram-канал Mash. Кроме того, у него начала неметь нога.
Врачи, отсмотрев Верника и оказав ему первую помощь, забрали актера в больницу.
Напомним, Верник прославился ролями в таких фильмах и сериалах:
- Иуда в Мастере и Маргарите (1994);
- Павел в сериале Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…;
- Лифт;
- Ночные стражи;
- сериал Жуки.
У Верника двое детей: сын Григорий и дочь Вероника.
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