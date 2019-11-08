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Резкие боли: Верника срочно госпитализировали прямо из театра

8 ноября 2019, 20:35

Актер потребовал вызвать докторов из-за резких болей.

Игорь Верник срочно госпитализирован: что случилось
Игорь Верник срочно госпитализирован: что случилось / Соцсети

56-летнему Игорю Вернику понадобилась срочная госпитализация. Скорую ему срочно вызвали прямо в московский МХТ им. Чехова.

Актер потребовал вызвать докторов из-за резких болей, пишет Telegram-канал Mash. Кроме того, у него начала неметь нога.

Врачи, отсмотрев Верника и оказав ему первую помощь, забрали актера в больницу.

Напомним, Верник прославился ролями в таких фильмах и сериалах:

  • Иуда в Мастере и Маргарите (1994);
  • Павел в сериале Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…;
  • Лифт;
  • Ночные стражи;
  • сериал Жуки.

У Верника двое детей: сын Григорий и дочь Вероника.

Ранее вслед за Заворотнюк в реанимацию загремел звезда сериалов Ликвидация и Кухня. Александр Семчев был на грани смерти: за его жизнь боролись врачи.

госпитализация Игорь Верник
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