Гайтана потрясающе мощно спела гимн Украины перед матчем с Эстонией: видео

Гайтана / УНИАН

Известная украинская певица-мулатка Гайтана отличилась одновременно мощным и трогательным исполнением украинского гимна "Ще не вмерла Україна" перед товарищеским матчем между сборными Украины и Эстонии по футбол, который проходил в Запорожье.

Вместе с исполнителей музыку Вербицкого на слова Чубинского фантастически слаженное поддержали заполненные фанатами трибуны стадиона Славутич Арена.

Напомним, матч между Украиной и Эстонией закончился победой украинцев, добытой в самом конце основного времени.