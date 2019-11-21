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"Нужно молчать": Остапчук высказался об уходе с Танці з зірками

21 ноября 2019, 15:38

Ведущий и комик Владимир Остапчук спустя полнедели после вылета с танцев со звездами, написал большой пост от участии и уходе с шоу.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / 1+1

Владимир Остапчук покинул шоу Танці з зірками в полуфинале - на 13 недели выступлений.

Остапчук очень просил у фанатов поддержать его, чтобы мужчины лили представлены в финале, но по результатам голосования и танца за жизнь, ему пришлось покинуть шоу.

Владимир Остапчук написал о своем участии в танцах и шпагатах в своем Instagram.

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"Дорогие Танці з зірками, спасибо. Спасибо за то, что мои знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация не пригодились никак. На танцах нужно молчать, и это крутой вызов: за три месяца я таки стал Вовабальник. Спасибо, за то, что я прожил это время с моей большой семьей участников проекта. Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей области и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом. Спасибо за то, что я узнал, сколько хороших людей вокруг нас: моя группа поддержки!!! Вы все писали/возмущались/голосовали/успокаивали слали лучи добра. Вы - моя семья и моя армия добра. И вас, думающих и порядочных больше - и это меня вдохновляет. Спасибо за то, что я работал с лучшей командой в этой стране. Поверьте, они не спят ночами, они живут проектом, они злятся если что-то не так, они верят в тебя даже когда ты сам в себя не веришь.  Love! Love! Love!⠀Спасибо Илона Гвоздева за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь Человеком, а потом уже танцором. Спасибо судьям за вашу справедливость и юмор, за мотивацию и пример. Я вас обожаю. Спасибо девчонкам из nice2cucompany за ваши нервы, поддержку и Бог знает ещё чего, что пришлось со мной пройти за эти месяцы. Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгай", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев - мой лучший стимул. Идти вперёд с улыбкой на лице. Без вас я стал бы приторным и неинтересным.⠀И самое главное - СПАСИБО моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов.Мои детки, Лена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны - я благодарен вам за то, что сейчас Я АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Я понял важную вещь - каждый из нас может все! Главное желание, кропотливый труд и те, кто будет держать тебя крепко за руку и не отпускать. Спасибо, ваш вовабальник⠀Пы. Сы. Я таки сдержал слово показать шпагат, если выйду в финал. Фух. Пронесло))", - написал Остапчук.

Танці з зірками 2019 13 выпуск смотреть онлайн - 17-11-2019: Вова Остапчук, Илона Гвоздева и Франциско Гомес:

Владимира Остапчука поддержали его поклонники, которые вспомнили все приколы шоумена и пожалели, что он не стал единственным мужчиной, который попал в финал, а некоторые пожелали видеть его ведущим. А почему нет? Maruv была ведущей после того, как покинула шоу.

"Ведущим на балконе хотим тебя видеть Вовааа", "Красавчик!!!", "Вова, ты", "Вова,давай ведучим на фінал ", "Вова будет ведущим балкона ?", "Так зворушливо вовабальник і ми пишаємося Вами", Вы лучше и больше всех показывали танцевальный рост в проекте , ваша пара была и есть лучшей", "Ой, аж прослезилась!! Вова, вы лучший, хоть и без кубка!!! Смотрела "танцы" первый раз только ради вас. Финал даже и смотреть не буду, больше там не за кого голосовать", Прочитала и хочется плакать, ну как так, я так и видела вас в финале, вы так выросли в танцах , так много сделали, и вот так. Я очень надеюсь, что теперь ещё чаще буду вас видеть в новых проектах, ведь вы КЛЁВЫЙ ПЕРЕЦ", "Дальше можно не смотреть))) и так смотрела только ради тебя и вашей пары)))", - пишут в комментариях.

Ранее Maruv забросала пикантными фото со своего нового клипа.

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