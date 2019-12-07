В России рассказали о реакции Ротару на травлю

Басков считает, что Ротару устроили травлю необоснованно / Фото: Instagram/Николай Басков

Певец Николай Басков рассказал, что легенда советской эстрады София Ротару находится в крайне подавленном состоянии из-за травли в связи с решением возобновить концерты в России.

"Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно", - цитирует его сообщает Super.Ru.

По словам Баскова, творчество Ротару всегда было вне политики. А сейчас она стала "заложницей обстоятельств".

Певец подтвердил, что в России в отношении Ротару началась открытая травля. И читать ненавистные заявления в адрес певицы ему крайне неприятно.

Читайте также"Бандеровцы забросают какашками": в РФ снова набросились на Ротару"Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова "толерантность" скажу, что музыка вне политики", - написал он в Instagram.

Басков добавил, что Ротару – великая певица, на песнях которой выросло не одно поколение и он гордится выступлениями на одной сцене с такой легендой.

Как известно, София Ротару должна выступить на музыкальном фестивале Песня года 7 декабря. 14 декабря запланировано выступление артистки на фестивале Легенды ретро FM.

Напомним, ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян обвинил Софию Ротару в том, что она отказалась ехать на Песню года 2018 и припомнил якобы ее заявление о финансировании украинской армии. Чиновник говорил, что певице нечего делать в России, предложил лишить ее госзваний, а также бойкотировать концерты.