"Во главе с президентом-х*йлом": Кондратюк ответил на критику Ротару в России

Ротару оказалась в эпицентре скандала после решения выступить в РФ на новогодних праздниках / Фото: Instagram/София Ротару

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на скандал в России вокруг концертов народной артистки Софии Ротару, которую обвинили в спонсировании АТО.

В Facebook шоумен возмутился в связи с заявлением концертного директора артистки Сергея Лаврова, имя которого совпадает с главой российского МИДа.

"Некий Сергей Лавров развеял громкую сенсацию российской агрессии против Украины: о спонсорстве этой войны Софией Ротару. Для справки Сергея Лаврова: спонсором войны России против Украины и аннексии Крыма является Россия во главе с ее президентом-х*йлом. "Спонсором" АТО является государство-жертва российской агрессии — Украина, и ее сознательные и неравнодушные граждане, которые считают, что Родину нужно защищать от внешней агрессии!" — написал он.

По словам Кондратюка, легенда Ротару формировалась на протяжении многих лет, но разрушить ее можно одним неосторожным высказыванием.

"Создание легенды — годы тяжелого труда. Обо*рать легенду — одно выступление по телеку какого-то Сергея Лаврова. Сумно, сумно, аж за край", — отметил продюсер.

Как известно, концертный директор певицы Сергей Лавров на российском пропагандистском канале в программе 60 минут оправдался за артистку и опроверг утверждения о том, что она помогает украинским военным. Скандал возник после интервью ее сестры, которое сфальсифицировала российская желтая пресса.

Как известно, София Ротару должна выступить на музыкальном фестивале Песня года 7 декабря. 14 декабря запланировано выступление артистки на фестивале Легенды ретро FM.

Напомним, ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян обвинил Софию Ротару в том, что она отказалась ехать на Песню года 2018 и припомнил якобы ее заявление о финансировании украинской армии. Чиновник говорил, что певице нечего делать в России, предложил лишить ее госзваний, а также бойкотировать концерты.

За Ротару вступился Николай Басков. По его словам, артистку "загоняют за флажки".