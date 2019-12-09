Голос Країни 10 сезон: дата выхода и новые тренеры

Новый юбилейный 10 сезон Голоса Країни выходит в январе 2020 года. Что известно о шоу Голос Країни 2020, кто будет ведущим, и кто судьей - читай на Главреде.
Новый 10 сезон шоу Голос Країни выходит уже в январе 2020 года. На шоу Ніч Суперхітів Тина Кароль и Дан Балан, которые успели стать милой парой, и полюбится сети, назвали дату выхода Голоса Країни 2020.
Тина Кароль и Дан Балан не только назвали дату выхода шоу - они раскрыли имена тренеров шоу.
В 10 сезоне Голоса Країни тренерами снова будут Тина Кароль и Дан Балан.
Напомним, что в 9 сезоне им компанию составили Потам и Monatik, а ведущими были Брий Горбунов и Катя Осадчая.
В 10 сезоне фанаты снова ожидают увидеть Юру Горбунова и Катю Осадчую, но из заинтриговала таинственность вокруг личности двоих тренеров шоу Голос Країна 2020.
Новый 10 сезон Голос Країна выходит в эфир 19 января 2020 - не пропустите эфиры.
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По правилам Голосу Країни прошел кастинг и слепые прослушивания на 10 сезон Голоса Країни 2020, после которых тренеры получат свои команды.
Голос країни 2020: смотреть онлайн трейлер 10 сезона шоу: