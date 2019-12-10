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Надя Дорофеева назвала условия возврата на Танці з зірками

10 декабря 2019, 17:24

Надя Дорофеева с удовольствием обсудила последний сезон Танців з зірками с Катей Осадчей.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Времени и Стекла Надя Дорофеева не против поучаствовать в шоу Танці з зірками, и даже благодушно открыла условия и сроки выполнения своего желания.

Надя Дорофеева примет участие в Танціях із зірками, и назвала Кате Осадчей чвои условия.

"Возможно, через 10 лет я вернусь на Танці..., как и Наталья Могилевская. Если у меня не отпадут колени..." – обещает Надя.

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Надя абсолютно спокойно приняла тот факт, что это с Ксенией Мишиной Евгений Кот завоевал кубок Танцев. Но, она напомнила, что Могилевская не подозревала, что выйдет на паркет спустя 10 лет.

И хотя Дорофеева искренне радуется за победу Жени Кота, она не удержалась от того, чтобы постебваться от души.

"Если бы Наталья была в вашем сезоне, вам бы ничего не удалось, друзья"

Світське життя Надя Дорофеева смотреть онлайн выпуск:

Напомним, что по результатам зрительского голосования на 3 сезона шоу Танці з зірками победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.

Телеканал 1+1 Танці з зірками Евгений Кот Ксения Мишина
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