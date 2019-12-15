"Я счастлива, как никогда": Ротару вышла на сцену в Москве в украинской вышиванке

Ротару осталась довольна концертом в Москве / УНИАН

Легенда советской эстрады София Ротару приняла участие в концерте Легенды Ретро FM в Москве во Дворце Мегаспорт.

В Instagram появилось видео, где артистка поделилась впечатлениями от встречи с российскими поклонниками.

"Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!" – в эйфории утверждала артистка.

В ролике видно, что на сцену Ротару вышла в оригинальной украинской тунике-вышиванке с желтыми цветами. Для поклонников певица исполнила хиты "Луна, луна", "Было, но прошло", "Только этого мало", "Белая зима" и "Червона рута".

После концерта артистка отказалась общаться с журналистами и не вышла с коллегами для диалога со СМИ. Однако настойчивые папарацци все же остановили певицу в коридоре концертного зала. Ротару призналась, что удивлена настолько теплым приемом зрителей в Москве.

"Не ожидала такого приема. Вы сами видели, я очень волновалась", - ответила она журналистам.

"Очень благодарна! У меня появилось столько сил, я в таком настроении! Счастливая, как никогда", — заявила певица.

Напомним, ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян обвинил Софию Ротару в том, что она отказалась ехать на Песню года 2018 и припомнил якобы ее заявление о финансировании украинской армии. Чиновник говорил, что певице нечего делать в России, предложил лишить ее госзваний, а также бойкотировать концерты.

Позже певец Николай Басков рассказал, что легенда советской эстрады София Ротару находится в крайне подавленном состоянии из-за травли в связи с решением возобновить концерты в России.