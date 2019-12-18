Голос Країни 10: Monatik стал третьим судьей шоу в 2020 году

Телеканал 1+1 определился с третьим судьей, который будет следить за тренировками на шоу Голос Країни 10 сезон.
Телеканал 1+1 пригласил Monatik, который был судьей Голос Діти, снова стать судьей шоу Голос Країни.
О том, что Дима Монатик будет судить участников в 2020 году, 1+1 сообщает в tik-tok.
Monatik - тренер юбилейного 10 сезона Голоса Країни. Начинаем уже 19 января. А вы?", - говорится в сообщении.
На видео, Монатик прыгает, и сразу оказывается на студии Голос Країни.
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Дима Монатик стал судьей Голоса Країни 2020 смотреть онлайн видео:
Ранее стало известно, что судьями Голосу в 2020 году станут Тина Кароль и Дан Балан.
Голос Країни 2020 выходит на экраны уже 19 января.