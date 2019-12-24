Антон Лирник из Лиги Смеха высказался о гастролях в России

Антон Лирник /вісказался о гастролях в Росии скриншот

Звезда Comedy Club Антон Лирник так и не смог отказаться от гастролей в России, но в большом интервью с Андреем Пределиным он поведал некие особенности, и причины своих поступков.

Резидент дуэта "им. Чехова" Антон Лирник признался, что россияне улучшают свое мнение об украинцах после его выступлений.

"Ну, смотри, не так часто я в России сейчас, это только кажется, что я там зависаю. Людям в Украине, и наоборот. Я живу-то в Киева - это, во-первых. Во-вторых, такие вопросы возникают очень часто. Я какое-то время сам пытался себе объяснить это. Почему я до сих пор держусь за это, почему я то в Украине, то в России. И я это понял. Мне это сказал один зритель, где-то в нижнем Новгороде. Он после спектакля подошел и он прямо точно сформулировал. Говорил, что... А он такой выпивший дядька был и пришел в восторге от спектакля пожать руку. И он говорит: "Слушайте, у нас по телику все время показывают, что х*хлы уроды и дебилы, а вы нормальные ребята. Спасибо". Он пожал руку и ушел. И я подумал, что возможно это то немногое, из-за чего я чувствую, что делаю все правильно. Из-за того, что какой-то человек пришел и сказал: "Так вы, украинцы - нормальные ребята", - вспомнил он.

Антон Лирник думает, что ради того, чтобы в России начинали нормально относится к Украине - стоит тратить время на гастроли в РФ.

"И вот, пока такие люди будут, и пока я буду такие ощущения передавать, то я и буду этим заниматься, пока это возможно", - резюмировал Лирник.

Предельник №21 - Антон Лирник про гастроли в России смотреть онлайн интервью:

Напомним, что Новогодний Вечерний Квартал будет показан с 21:00 31 декабря. Его можно будет смотреть на Главреде.

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