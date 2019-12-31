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Новогодний Вечерний квартал: смотреть онлайн Вечерний квартал на Новый Год

31 декабря 2019, 19:30

Новый выпуск Вечернего Квартала 2019 выходит 31 декабря к Новому 2020 году. Что было на концерте - читайте и смотрите онлайн в материале Главред.

Вечерний Квартал 2019: Смотреть онлайн выпуск 31 декабря
Вечерний Квартал 2019: Смотреть онлайн выпуск 31 декабря / Пресс-служба

Финальный выпуск 17 сезона Вечернего Квартала в 2019 году, с Владимиром Зеленским выходит на экраны 31 декабря в Новый Год 2020.

31 декабря вышел новогодний выпуск Вечернего Квартала, который впервые проходит в таком формате без Владимира Зеленского. Правда, эфир Вечернего квартала будет прерываться Новогодним обращением президента Владимира Зеленского.

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В зале дворца Украина на Новогоднем кваратале по традиции царил аншлаг, и не удивительно, ведь даже президент Украины Владимир Зеленский пришел на концерт с билетом в первый ряд. Правда, сначала он все же появился на сцене, чем сорвал бурные овации в зале…

Стартовало шоу с миниатюры на тему приезда Зеленского в родной Кривой рог, к родителям уже после того, как он стал президентом.

Вечерний Квартал 2019: Новогодний Квартал Monatik
Вечерний Квартал 2019: Новогодний Квартал Monatik / Пресс-служба

те сразу принялись его расспрашивать о новой работе.

"Сынок, а ты можешь в следующий раз не сообщать о своем приезде? А то после этого нам горячую воду сразу в двух кранах пустили", - признается "мама" Владимира Зеленского.

Во время этого номера "родители" гаранта коснулись и его встреч с разными президентами, и задали ему несколько действительно острых вопросов (например, почему он назначил Давида Арахамию главой фракции, а также прошлись по Богдану которого он постоянно держит возле себя).

Также в одном из номеров ребята вспомнят о скандале, который разгорелся после прошлого выпуска Вечернего Квартала - пожар в доме Гонтаревой.

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Номер о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой получит продолжение. Извиняться перед ней теперь выйдет не хор им. Веревки, а хор, состоящих из двенадцати Коломойских во главе с самым главным (Игоря Валериевича теперь играет Александр Пикалов).

Кроме того, только в новогодний вечер зрители увидят дебют абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика в роли актера! По сюжету номера, он окажется в одной постели с самой Еленой Кравец, из-за чего Евгений Кошевой его вызовет на настоящий поединок. Не трудно догадаться, что Кошевой, который столько лет изображает Виталия Кличко, покажет Усику.

Что касается звездных гостей, яркие постановки представят Monatik и Оля Полякова, из групп выступят  Dzidzio и Коррупция. А еще впервые в Вечернем Квартале прозвучит хит из 90-х - It's My Life от его создателя – певца Dr.Alban, который приедет на Квартал по приглашению на Новый год. Кроме того, в рамках шоу состоится первое публичное выступление дуэта Тины Кароль и Юлии Саниной с их совместным треком Вільна к фильму Віддана.

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Monatik, который открывал новогодний Вечерний Квартал, рассказал, кому пришла идея ремейков музыкальных заставок.

"К нам обратились наши коллеги из студии Квартал 95 с предложением создать новогоднее оформление к программе Вечерний Кварталю Мы уже давно плодотворно сотрудничаем, с большим уважением относимся к команде профессионалов, создающих прекрасное настроение миллионам людей, любим всей семьей программу, поэтому с радостью согласились", - поведал он.

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Вечерний квартал смотреть онлайн Новогодний Квартал видео 31-12-2019:

Напомним, встречать Новый год с Кварталом 95 уже стало доброй традицией для миллионов украинцев. Из года в год Новогодний Вечерний Квартал является самой популярной программой в канун праздника.

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