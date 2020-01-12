Рената Литвинова серьезно пострадала: чем закончился наезд на актрису

Рената Литвинова сейчас в больнице – кто напал и что случилось / Instagram

Рената Литвинова сейчас в больнице: ее сбили в центре Москвы прямо в день ее рождения.

На нее наехала машина у ресторана Макдональдс. По предварительным данным, как сообщает Telegram-канал Mash, за рулем машины была девушка. Причины ее поступка пока не известны. Возможно, это был банальный несчастный случай.

После наезда Литвиновой экстренно вызвали медицинскую помощь: у нее повреждены рука и нога.

P.D. Позднее стало известно, что сбившую Ренату Литвинову девушку задержали и уже допросили. Она признала факт наезда, но заявила, что Литвинова самостоятельно ушла с места аварии.

На месте ДТП сейчас работают инспекторы российской ДПС, выясняя все обстоятельства дела.

Рената Литвинова – российская актриса, фильмография которой известна такими картинами как Увлеченья украинского режиссера Киры Муратовой, телесериал Граница. Таежный роман. Сама сняла фильмы Богиня: как я полюбила и Последняя сказка Риты.

Литвинова дважды была замужем. С обоими мужьями развелась. Воспитывает дочь Ульяну.

Ей не раз приписывали роман с певицей Земфирой. В частности, СМИ поженили Ренату Литвинову и Земфиру в октябре 2017. По слухам, произошло это в Стокгольме, где легализовали однополые браки.