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12 января – какой сегодня праздник: что делать в Анисьин день

12 января 2020, 00:19

Приметы 12 января предписывают весьма оригинальные и даже немного жуткие гадания.

12 января – праздник прокуроров и Анисьин день: что нельзя делать, приметы
12 января – праздник прокуроров и Анисьин день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

12 января 2019 – сегодня праздник грозный.

Сегодня День работника прокуратуры в России. Возможно, вам пригодится наш материал С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки.

По народному календарю, 12 января – Анисьин день.

12 января: праздник церковный

12 января православные чтят память святой Анисии. Ей молятся при болезнях желудка.

Поста нет.

12 января: приметы

Есть такие приметы 12 января на погоду:

  • громкое чириканье воробья – к скорой оттепели;
  • ночной ветер с юга – к урожайному году;
  • ясный день – к потеплению.

12 января: что нельзя делать, а что нужно

В этот день резали свиней – на Щедрый вечер или свято Василя, который как раз наступает на следующий день. Сегодня же варили требуху, включая желудочки. Отсюда и народное название дня – день Анисьи Желудочницы.

Заодно на желудках гадали: если желудок оказывался пустым – ждали затяжных холодов, селезенка ровная и гладкая – к долгой зиме.

По традиции, в этот день стоит выбраться в гости – или самому гостей пригласить.

По народным поверьям, 12 января нельзя:

  • вязать или шить – к несчастью;
  • поднимать с пола упавший платок – к беде;
  • принимать подарки от посторонних.

12 января: именины

День ангела справляют Анисья, Ирина, Мария, а также Давид, Иосиф, Лев, Макар и Яков.

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12 января: кто родился

Люди, родившиеся 12 января, считаются счастливчиками. А еще, говорят, из них выходят прекрасные охотники и плотники.

12 января родились такие знаменитости:

  • 1876 — американский писатель Джек Лондон (Белый Клык, Зов предков, Морской волк и др.).
  • 1893 — глава немецких ВВС в период Второй мировой войны Герман Геринг.
  • 1907 — советский ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Королев.
  • 1936 — латвийский композитор, дирижер, пианист Раймонд Паулс.
  • 1949 — японский писатель и переводчик Харуки Мураками.
  • 1956 — российский певец и композитор Николай Носков.
  • 1967 — актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова (Граница. Таёжный роман, Небо. Самолет. Девушка и др.).
  • 1986 — украинская певица, участница Евровидения-2013 Злата Огневич.
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