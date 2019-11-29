С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки

Поздравления с Днем прокуратуры Украины своими словами, в стихах и смс, а также картинки к празднику подобрал Главред.
День прокуратуры Украины отмечается в первый день зимы. Каждый год становится 1 декабря праздником защитников справедливости.
Поздравления с Днем прокуратуры 2019 – в прозе, забавные стихи и картинки – дарят людям, которые призваны охранять права всех украинцев и законность в стране в целом.
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В 2019 году День прокуратуры в Украине – выходной, ведь праздник выпал на воскресенье. Так что многие наверняка отметят этот день уже сегодня, в последний рабочий день недели. И чтобы праздновалось веселей – Главред подобрал к празднику поздравления с Днем прокуратуры Украины своими словами, в стихах и смс, а также картинки.
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Поздравления с Днем прокуратуры в прозе
Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры Украины!
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Этот праздник – это борьба за справедливость и за честность в нашем обществе. Хочу в этот день пожелать успехов и благ, счастья в личной жизни, огромного терпения вашим семьям. Будьте всегда справедливы и непоколебимы во всех сложных ситуациях.
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Сотрудник прокуратура Украины — это воплощение справедливости и порядочности. В вас присутствуют все лучшие качества защитников невиновных. Продолжайте из года в год наводить порядок в стране, пресекая беспредел и коррупцию. Порой вы принимаете непростые решения во благо родному государству. За это работникам прокуратуры честь и хвала!
Поздравления с Днем прокуратуры прикольные в стихах
Пусть будет мир, покой и лад,
За службу множество наград,
Закон преступность победит,
От злобы Бог семью хранит!
Пускай уютным будет дом,
Чтоб свет и радость жили в нём,
Прекрасным славиться здоровьем
Завидной дружбой и любовью!
Пусть раскрываемость растёт,
Авторитет не подведёт!
Вы повышенье заслужили
В День прокурора Украины!
***
Я оглашаю приговор
Тебе, великий прокурор!
Живи еще хотя б сто лет,
Ведь ты для всех — авторитет!
Будь заключен в удачи плен,
Не бойся добрых перемен,
С улыбкой каждый день встречай,
Родных своих не огорчай!
Пусть дел порой невпроворот
И много всяческих забот,
Но есть еще любовь, мечта —
Не забывай их никогда!
***
Кто выдаст ордер на арест?
И кто подпишет приговор?
И все решит в один присест?
Конечно, только прокурор!
Велик и бескорыстен труд,
где властвует один закон.
Его решений сотни ждут,
И непременно сможет он
Проблему трудную решить
И рассудить сложнейший спор,
И честно родине служить
Готов украинский прокурор!
***
Вы стоите на страже закона
И в руках карающий меч,
За спиной вашей судьбы людские,
Что клялись вы хранить и беречь.
За работников прокуратуры
Я бокал свой выпью до дна,
Чтобы честь вы свою сохранили,
И гордилась вами страна.
Чтоб преступник всегда был наказан,
А невинный был вами спасен,
Чтоб писалось с заглавной буквы
Это гордое слово — Закон.
День прокуратуры 2019: поздравления короткие
День прокуратуры – торжество закона –
Это праздник чести, мужества и долга.
С этим днем сегодня я вас поздравляю
От души здоровья и удач желаю.
***
Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. С Днем работника прокуратуры!
***
Уже пора нам поздравлять
Закона мощные структуры
Спешим сегодня ублажать
Работников прокуратуры!
***
Поздравляю прокуроров с важным их, серьезным днем,
В жизни вашей пусть суровой, счастье льет большим дождем.
Чтоб заслуги понимались и ценились, лишь людьми,
В жизни место чтоб осталось для романтики, любви.
***
С Днем прокуратуры! Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе.
Привітання з Днем працівників прокуратури України
Вітаю з Днем прокуратури України. Бажаю витримки, мужності, впевненості, поваги, рішучості, міцного норову та здоров’я. Нехай завжди вдається знаходити істину, нехай кожна справа має справедливе завершення. Успіхів на посту діяльності та вдачі у кожному дні життя.
***
Шановний пане прокуроре!
Будьте радісні, здорові,
Для народу справедливі,
Справи всі ведіть уміло.
Хай Вас щиро поважають
І поради в Вас питають.
Хай і вдома, й на роботі
Буде все чудово й добре!
***
Шановні працівники та ветерани органів прокуратури, щиро вітаю вас з Днем працівників прокуратури України! З нагоди професійного свята бажаю вам міцного здоров'я, щастя, особистого і сімейного благополуччя, миру і злагоди у всіх справах на благо нашої незалежної України.
***
Прокурор — людина честі!
Прокурор — тверде плече.
Всі сьогодні йому почесті —
Ніхто від нього не втече.
Тож вітаєм ми зі святом гідно,
Захищай порядок знов і знов.
Хай душа співає так привітно,
А в серці палахкотить любов.
***
У цей святковий день бажаю всім працівникам прокуратури, вашим рідним і близьким успіхів, професійних здобутків, міцного здоров'я, щастя і благополуччя!