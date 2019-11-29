С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки

День прокуратуры Украины отмечается в первый день зимы. Каждый год становится 1 декабря праздником защитников справедливости.

Поздравления с Днем прокуратуры 2019 – в прозе, забавные стихи и картинки – дарят людям, которые призваны охранять права всех украинцев и законность в стране в целом.

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В 2019 году День прокуратуры в Украине – выходной, ведь праздник выпал на воскресенье. Так что многие наверняка отметят этот день уже сегодня, в последний рабочий день недели. И чтобы праздновалось веселей – Главред подобрал к празднику поздравления с Днем прокуратуры Украины своими словами, в стихах и смс, а также картинки.

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Поздравления с Днем прокуратуры в прозе

Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры Украины!

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Этот праздник – это борьба за справедливость и за честность в нашем обществе. Хочу в этот день пожелать успехов и благ, счастья в личной жизни, огромного терпения вашим семьям. Будьте всегда справедливы и непоколебимы во всех сложных ситуациях.

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Сотрудник прокуратура Украины — это воплощение справедливости и порядочности. В вас присутствуют все лучшие качества защитников невиновных. Продолжайте из года в год наводить порядок в стране, пресекая беспредел и коррупцию. Порой вы принимаете непростые решения во благо родному государству. За это работникам прокуратуры честь и хвала!

Поздравления с Днем прокуратуры прикольные в стихах

Пусть будет мир, покой и лад,

За службу множество наград,

Закон преступность победит,

От злобы Бог семью хранит!

Пускай уютным будет дом,

Чтоб свет и радость жили в нём,

Прекрасным славиться здоровьем

Завидной дружбой и любовью!

Пусть раскрываемость растёт,

Авторитет не подведёт!

Вы повышенье заслужили

В День прокурора Украины!

***

Я оглашаю приговор

Тебе, великий прокурор!

Живи еще хотя б сто лет,

Ведь ты для всех — авторитет!

Будь заключен в удачи плен,

Не бойся добрых перемен,

С улыбкой каждый день встречай,

Родных своих не огорчай!

Пусть дел порой невпроворот

И много всяческих забот,

Но есть еще любовь, мечта —

Не забывай их никогда!

***

Кто выдаст ордер на арест?

И кто подпишет приговор?

И все решит в один присест?

Конечно, только прокурор!

Велик и бескорыстен труд,

где властвует один закон.

Его решений сотни ждут,

И непременно сможет он

Проблему трудную решить

И рассудить сложнейший спор,

И честно родине служить

Готов украинский прокурор!

***

Вы стоите на страже закона

И в руках карающий меч,

За спиной вашей судьбы людские,

Что клялись вы хранить и беречь.

За работников прокуратуры

Я бокал свой выпью до дна,

Чтобы честь вы свою сохранили,

И гордилась вами страна.

Чтоб преступник всегда был наказан,

А невинный был вами спасен,

Чтоб писалось с заглавной буквы

Это гордое слово — Закон.

День прокуратуры 2019: поздравления короткие

День прокуратуры – торжество закона –

Это праздник чести, мужества и долга.

С этим днем сегодня я вас поздравляю

От души здоровья и удач желаю.

***

Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. С Днем работника прокуратуры!

***

Уже пора нам поздравлять

Закона мощные структуры

Спешим сегодня ублажать

Работников прокуратуры!

***

Поздравляю прокуроров с важным их, серьезным днем,

В жизни вашей пусть суровой, счастье льет большим дождем.

Чтоб заслуги понимались и ценились, лишь людьми,

В жизни место чтоб осталось для романтики, любви.

***

С Днем прокуратуры! Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе.

Привітання з Днем працівників прокуратури України

Вітаю з Днем прокуратури України. Бажаю витримки, мужності, впевненості, поваги, рішучості, міцного норову та здоров’я. Нехай завжди вдається знаходити істину, нехай кожна справа має справедливе завершення. Успіхів на посту діяльності та вдачі у кожному дні життя.

***

Шановний пане прокуроре!

Будьте радісні, здорові,

Для народу справедливі,

Справи всі ведіть уміло.

Хай Вас щиро поважають

І поради в Вас питають.

Хай і вдома, й на роботі

Буде все чудово й добре!

***

Шановні працівники та ветерани органів прокуратури, щиро вітаю вас з Днем працівників прокуратури України! З нагоди професійного свята бажаю вам міцного здоров'я, щастя, особистого і сімейного благополуччя, миру і злагоди у всіх справах на благо нашої незалежної України.

***

Прокурор — людина честі!

Прокурор — тверде плече.

Всі сьогодні йому почесті —

Ніхто від нього не втече.

Тож вітаєм ми зі святом гідно,

Захищай порядок знов і знов.

Хай душа співає так привітно,

А в серці палахкотить любов.

***

У цей святковий день бажаю всім працівникам прокуратури, вашим рідним і близьким успіхів, професійних здобутків, міцного здоров'я, щастя і благополуччя!