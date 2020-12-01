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Поздравления с Днем работников прокуратуры – прикольные в прозе и стихах, открытки

1 декабря 2020, 04:11

Поздравления с Днем прокуратуры в прозе официальные, прикольные стихи, короткие смс и стильные картинки для поздравления прокурору – в материале Главреда.

С Днем прокуратуры - поздравления в прозе, прикольные стихи и картинки
С Днем прокуратуры - поздравления в прозе, прикольные стихи и картинки

1 декабря – праздник не только всех Романов и любителей зимы, но и еще и всех работников прокуратуры Украины. День прокуратуры 2020 Украина отмечает во вторник.

Поздравление с Днем работника прокуратуры – картинки, прикольные пожелания или официальное обращение от руководства – получают в этот день все сотрудники Военной, Антикоррупционной и Генеральной прокуратуры Украины.

Это люди, которые следят за соблюдением закона на территории нашей страны. Причем они призваны контролировать действия не только рядовых граждан – но и самого государства в лице высших чиновников и государственных служб.

В профессиональный праздник 1 декабря в Украине Главред подобрал самые лучшие поздравления с Днем прокуратуры в прозе официальные, прикольные стихи, короткие смс и стильные картинки для поздравления прокурору.

З Днем прокуратури - привітання українською мовою

С Днем прокуратуры – поздравления в прозе, в стихах и смс

Поздравление с Днем прокуратуры в прозе официальное:

С Днем работника прокуратуры! Прокуратура держит оборону на передовой борьбы с криминалом, коррупцией и правовым нигилизмом. Желаю вашем коллективу твердости духа, успехов на поприще служения закону, достойной оплаты вашего нелегкого труда и уверенности в завтрашнем дне.

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***

Поздравления с Днем прокуратуры прикольные:

Не допускай в труде любой халтуры,

Храни в руках как следует закон,

Носи с отвагой флаг прокуратуры,

Я знаю, что в работу ты влюблен.

Не убежит от правосудия грабитель,

Пусть знает и ворюга и бандит,

В прокуратуре, верно служит "очиститель",

Который за законами следит.

***

Поздравления с Днем прокуратуры в прозе:

С Днем работников прокуратуры! Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач на благо Украины!

***

Что ж, товарищ прокурор,

Вот тебе мой приговор:

Ждут тебя 100 лет здоровья,

С конфискацией невзгод,

Дни наполнятся любовью

И в работе повезет!

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***

С Днем работников прокуратуры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, море жизненной энергии и хорошего настроения каждый день, чтобы самоотверженно исполнять свой служебный долг, трудиться на благо нашей великой Украины!

***

Нынче праздник отмечают

Важные фигуры —

По стране идет сегодня

День прокуратуры.

Пожелаю, чтобы верным

Был всегда ваш приговор.

И чтоб был, бесспорно, счастлив

Каждый честный прокурор.

***

Работник прокуратуры — это олицетворение справедливости, ответственности и честности государства. В Ваш профессиональный день желаю оставаться безупречными и верными служителями закона. Пусть Вас по жизни сопровождает удача, мудрость, душевное равновесие и забота близких людей. С праздником!

Поздравления с Днем работника прокуратуры – картинки и открытки с Днем прокуратуры

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