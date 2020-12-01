Поздравления с Днем работников прокуратуры – прикольные в прозе и стихах, открытки

Поздравления с Днем прокуратуры в прозе официальные, прикольные стихи, короткие смс и стильные картинки для поздравления прокурору – в материале Главреда.
1 декабря – праздник не только всех Романов и любителей зимы, но и еще и всех работников прокуратуры Украины. День прокуратуры 2020 Украина отмечает во вторник.
Поздравление с Днем работника прокуратуры – картинки, прикольные пожелания или официальное обращение от руководства – получают в этот день все сотрудники Военной, Антикоррупционной и Генеральной прокуратуры Украины.
Это люди, которые следят за соблюдением закона на территории нашей страны. Причем они призваны контролировать действия не только рядовых граждан – но и самого государства в лице высших чиновников и государственных служб.
В профессиональный праздник 1 декабря в Украине Главред подобрал самые лучшие поздравления с Днем прокуратуры в прозе официальные, прикольные стихи, короткие смс и стильные картинки для поздравления прокурору.
З Днем прокуратури - привітання українською мовою
С Днем прокуратуры – поздравления в прозе, в стихах и смс
Поздравление с Днем прокуратуры в прозе официальное:
С Днем работника прокуратуры! Прокуратура держит оборону на передовой борьбы с криминалом, коррупцией и правовым нигилизмом. Желаю вашем коллективу твердости духа, успехов на поприще служения закону, достойной оплаты вашего нелегкого труда и уверенности в завтрашнем дне.
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Поздравления с Днем прокуратуры прикольные:
Не допускай в труде любой халтуры,
Храни в руках как следует закон,
Носи с отвагой флаг прокуратуры,
Я знаю, что в работу ты влюблен.
Не убежит от правосудия грабитель,
Пусть знает и ворюга и бандит,
В прокуратуре, верно служит "очиститель",
Который за законами следит.
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Поздравления с Днем прокуратуры в прозе:
С Днем работников прокуратуры! Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач на благо Украины!
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Что ж, товарищ прокурор,
Вот тебе мой приговор:
Ждут тебя 100 лет здоровья,
С конфискацией невзгод,
Дни наполнятся любовью
И в работе повезет!
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С Днем работников прокуратуры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, море жизненной энергии и хорошего настроения каждый день, чтобы самоотверженно исполнять свой служебный долг, трудиться на благо нашей великой Украины!
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Нынче праздник отмечают
Важные фигуры —
По стране идет сегодня
День прокуратуры.
Пожелаю, чтобы верным
Был всегда ваш приговор.
И чтоб был, бесспорно, счастлив
Каждый честный прокурор.
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Работник прокуратуры — это олицетворение справедливости, ответственности и честности государства. В Ваш профессиональный день желаю оставаться безупречными и верными служителями закона. Пусть Вас по жизни сопровождает удача, мудрость, душевное равновесие и забота близких людей. С праздником!