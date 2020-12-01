Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты

Поздравления с первым днем зимы своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и сказочно красивые картинки с 1 днем зимы – в материале Главреда.
С первым днем зимы открытки и поздравления дарят утром 1 декабря – даже если до этого уже успели поздравить с первым снегом (в Украине в 2020 году снежок припорошил улицы в ноябре).
Новая страница календаря сулит добрые перемены в жизни, манит переменами и верой в лучшее. Поэтому анимационные открытки с первым днем зимы такие яркие и светлые, картинки – нежно-пастельные, а поздравления с приходом зимы на словах – душевные и смешные.
Первый день зимы – это старт волшебной поры бодрого морозца, вкусного чая и горячего глинтвейна, теплых пледов, радости и праздничного веселья!
Читайте такжеЛокдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабряТолько лучшие поздравления с первым днем зимы своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и сказочно красивые картинки с 1 днем зимы – собрал Главред в своем материале на праздник 1 декабря.
З першим днем зими – привітання українською мовою
Поздравления с первым днем зимы – в прозе, стихах и смс
Пускай первый день зимы подарит тебе ощущение счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, теплый кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно чудесной! Зима — это прекрасное время года, несмотря на холода, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!
***
С первым днем зимы тебя,
Поздравляю я любя,
Пусть минуют холода!
Будь всегда ты молода!
Много счастья пожелаю,
И снежинку посылаю,
Кидаю снежным комочком,
Будь веселой и здоровой,
Пусть будет супер все и точка!
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С первым днем зимы! Я поздравляю вас всех и искренне желаю вам всего самого хорошего. Давайте начнем верить в чудеса и загадывать желания – и тогда они непременно сбудутся.
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Снег пушистый нежно на ладони лег,
Грусти нет тут места, ветерок увлек.
Первый день зимы, за окном чудесно,
Счастье впереди – это всем известно!
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С первым днем зимы! Пусть зимой вас согревают любящие сердца!
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Пусть первый день зимы подарит нам всем радость и напомнит о том, что на земле есть счастье. Пусть добро никогда не покидает нас в минуты слабости и дает надежду на счастливое разрешение проблем. Давайте будем чувствовать себя счастливыми и дарить эту радость другим людям.
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