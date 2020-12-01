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Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты

1 декабря 2020, 03:01

Поздравления с первым днем зимы своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и сказочно красивые картинки с 1 днем зимы – в материале Главреда.

С первым днем зимы - открытки, гифки и поздравления с приходом зимы
С первым днем зимы - открытки, гифки и поздравления с приходом зимы

С первым днем зимы открытки и поздравления дарят утром 1 декабря – даже если до этого уже успели поздравить с первым снегом (в Украине в 2020 году снежок припорошил улицы в ноябре).

Новая страница календаря сулит добрые перемены в жизни, манит переменами и верой в лучшее. Поэтому анимационные открытки с первым днем зимы такие яркие и светлые, картинки – нежно-пастельные, а поздравления с приходом зимы на словах – душевные и смешные.

Первый день зимы – это старт волшебной поры бодрого морозца, вкусного чая и горячего глинтвейна, теплых пледов, радости и праздничного веселья!

Читайте такжеЛокдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабряТолько лучшие поздравления с первым днем зимы своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и сказочно красивые картинки с 1 днем зимы – собрал Главред в своем материале на праздник 1 декабря.

З першим днем зими – привітання українською мовою

Поздравления с первым днем зимы – в прозе, стихах и смс

Пускай первый день зимы подарит тебе ощущение счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, теплый кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно чудесной! Зима — это прекрасное время года, несмотря на холода, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

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***

С первым днем зимы тебя,

Поздравляю я любя,

Пусть минуют холода!

Будь всегда ты молода!

Много счастья пожелаю,

И снежинку посылаю,

Кидаю снежным комочком,

Будь веселой и здоровой,

Пусть будет супер все и точка!

***

С первым днем зимы! Я поздравляю вас всех и искренне желаю вам всего самого хорошего. Давайте начнем верить в чудеса и загадывать желания – и тогда они непременно сбудутся.

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***

Снег пушистый нежно на ладони лег,

Грусти нет тут места, ветерок увлек.

Первый день зимы, за окном чудесно,

Счастье впереди – это всем известно!

***

С первым днем зимы! Пусть зимой вас согревают любящие сердца!

***

Пусть первый день зимы подарит нам всем радость и напомнит о том, что на земле есть счастье. Пусть добро никогда не покидает нас в минуты слабости и дает надежду на счастливое разрешение проблем. Давайте будем чувствовать себя счастливыми и дарить эту радость другим людям.

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